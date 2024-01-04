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        CHP bugün hangi adayları açıklayacak?

        CHP'de bugün Parti Meclisi toplanıyor. Peki hangi şehirlerin adayları açıklanacak? Esra Toptaş yazdı…

        esrab@cyh.com.tr
        Giriş: 04.01.2024 - 10:21 Güncelleme: 04.01.2024 - 10:21
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        CHP bugün hangi adayları açıklayacak?
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        Yerel seçim yaklaşırken adaylar da yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Tabi özellikle çok merak edilen bazı büyükşehirler var. AK Parti’nin İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun, Ankara’daysa Mansur Yavaş’ın karşısına kimi çıkaracağı merak konusu. Temayül yoklamalarını tamamlayan AK Parti’nin önümüzdeki günlerde adaylarını açıklaması bekleniyor.

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de AK Parti'nin yerel seçimlerdeki aday belirleme sürecine yönelik açıklama yaptı. Çelik, "Adaylarımızın bir bölümünü pazar günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde, kalanları ise seçim beyannamemiz ile birlikte 15 Ocak tarihinde Ankara'da açıklayacağız" dedi.

        CHP’de ise bugün Parti Meclisi toplanıyor. PM sonrasında Adana, Mersin, Antalya ve Aydın büyükşehir belediye başkan adaylarının duyurulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre bu 4 büyükşehirde mevcut belediye başkanlarının yeniden aday gösterilmesi çok büyük bir ihtimal.

        CHP, yılbaşından önce 3’ü büyükşehir 9 il dahil 126 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını açıklamıştı. Çanakkale’de Muharrem Erkek, Kırşehir’de Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ardahan’da da Belediye Başkanı Faruk Demir yeniden aday gösterilmişti. Konya’da İsmail Sonkaya, Manisa’da Ferdi Zeyrek, Samsun’da Cevat Öncü, Bartın’dan Rıza Yalçınkaya, Amasya’da Turgay Sevindi, İstanbul Fatih'te Mahir Polat, Pendik’te ise Süleyman Tarık Balyalı’nın adaylığı PM tarafından onaylandı. Ankara’da ise Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar tekrar aday gösterilmişti.

        Bugün ise Adana, Mersin, Antalya ve Aydın’ın adaylarının ilan edilmesi, İzmir’in ise ileri bir tarihte açıklanması bekleniyor.

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