DHA

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da İYİ Parti grup önerisinin görüşmeleri üzerine CHP adına söz alan Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu kürsüde, 'Dağlar bizimdir' türküsünü söyledi. Genel Kurul´da önce şaşkınlık yaşandı. Ardından iktidar ve muhalefet milletvekilleri alkışla tempo tuttu.

Kayışoğlu'nun gece 00.00'dan sonra uygulanan müzik yasağına tepki amacıyla türkü söylediği ortaya çıktı. Kayışoğlu konuşmasında, "Oğuzların Avşar boyundan Dadaloğlu bundan tam 300 yıl önce Osmanlı'nın göçebe Türkmenlere karşı uyguladığı iskan politikasına böyle isyan etmişti; ama tam 300 yıldır bu türkü söyleniyor bu topraklarda. TRT'nin arşivinde de mevcut; kimse yasaklayamadı, yasaklayamayacak. Yasaklarla mücadele edecektiniz; ama daha beter yasaklar getirdiniz. 24.00'ten sonra müzik yasağını arkadaşlarımız güzel anlattı. Artık bu yasaklara son verin, bu utançtan bu ülkeyi kurtarın" dedi.