CHP Çorum milletvekili adayları kimler?

CHP Çorum milletvekili aday listesi... 14 Mayıs 2023 Milletvekili Seçimleri için geri sayım sürerken CHP'nin il il milletvekili adayları da belli oldu. CHP, YSK'ya milletvekili aday listesini sundu. Bu gelişme ile beraber CHP Çorum milletvekili adayları listesi de araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı. Peki, CHP'nin Çorum milletvekili adayları kimler? İşte, CHP Çorum milletvekili aday listesi