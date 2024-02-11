CHP'de aday mesaisi! Hatay adayı değişecek mi? Çankaya adayı kim olacak?

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimleri öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nde aday belirleme mesaisi devam ediyor. CHP’de yarın arka arkaya toplantılar gerçekleştirilecek. CHP'deki toplantı trafiğinde Hatay'da depremin yıl dönümünde protestolar sonrası adaylığı tartışılan Lütfü Savaş'ın durumu ele alınacak.

SAVAŞ’IN ADAYLIĞI İÇİN ANKET YAPILACAK

Savaş, "Genel başkanımız ile konuştum duruşu net. Adayımız Lütfü Savaş diyor" açıklaması yapmıştı.

CHP Genel Merkezi ise Savaş'ın adaylığı ile ilgili anket yapılacağını duyurmuştu.

İSTANBUL'DA ADAYLARI AÇIKLANMAYAN İLÇELERDEKİ SON DURUM NE?

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CHP’de merak edilen bir başka konu ise henüz adayları açıklanmayan İstanbul'daki ilçelerin durumu. Şimdiye kadar 28 ilçe adayı duyuruldu. Adalar, Bakırköy, Esenyurt, Avcılar, Kadıköy, Sarıyer adayları ise açıklanmadı. Bu ilçelerin adayları da Parti Meclisi'nde netleşecek.

ÇANKAYA ADAYI TOPLANTI SONRASI AÇIKLANACAK

CHP Parti Meclisi’nde Ankara’nın Çankaya ilçesi adayının durumu da masaya yatırılacak. Çankaya adayı toplantının ardından açıklanacak. Parti Meclisi'nde Kayseri, Malatya, Ordu ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayları da belirlenecek.