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        Haberler Gündem Politika CHP'de aracında kaçak elektronik sigara ele geçirilen vekilin istifası istendi | Son dakika haberleri

        CHP'de aracında kaçak elektronik sigara ele geçirilen vekilin istifası istendi

        Kaçakçılıkta aracı kullanılan CHP Ediz Ün'ün soruşturma tamamlanıncaya kadar istifası istendi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 28.09.2024 - 19:38 Güncelleme: 28.09.2024 - 19:45
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        CHP o vekille ilgili harekete geçti
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        CHP kulislerinden edinilen bilgilere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ziyaretinden Türkiye’ye döndükten hemen sonra Edirne Milletvekili Ediz Ün’ü hakkındaki iddialar nedeniyle Ankara’ya çağırdı. Ediz Ün’ün Ankara’da CHP Grup Başkanvekilleriyle görüştüğü öğrenildi.

        AKSİ HALDE DİSİPLİN'E SEVK EDİLECEK

        Grup Başkanvekilleri Ün’den, soruşturma süreci tamamlanıp, olay hukuki olarak açıklığa kavuşana dek partiden istifa etmesi gerektiğini iletti. Ün'ün kısa süre içinde istifa etmesi bekleniyor. İstifa etmemesi durumunda ise Ün'ün Grup Disiplin Kurulu'na sevk edileceği belirtiliyor.

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        #Ediz Ün
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