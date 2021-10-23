CHP'de 'gri liste' sunumu

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün saat 11.00'de toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının önemli maddelerinden biri Türkiye’nin Malî Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı iddiasıyla ‘gri liste’ye alınması oldu.

Konuya ilişkin eski bir Maliye bürokratı olan CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu teknik bir sunum yaptı. Türkiye’nin gri listeye alınmasının ülke imajında ciddi bir zarara yol açacağını belirtti. Kuşoğlu, yabancı yatırımcının Türkiye'ye bakışının olumsuz etkileneceğini kaydetti.

Toplantı esnasında birçok PM üyesi söz alıp CHP liderine Merkez Bankası ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Kılıçdaroğlu da Merkez Bankası'nın önemine dikkat çekti. Banka'nın başında “cumhuriyet” ifadesinin bulunduğunu kaydetti. CHP lideri bir diğer kurumun ise, cumhuriyet savcılıkları olduğunu söyledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi üyelerine sürekli sahada olma talimatı da verdi. "Halkla diyalog halinde olun" diyen Kılıçdaroğlu vatandaşa sorunlarının yanında çözüm önerilerinin sunulmasını istedi.

Toplantıda dış politikadan sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı emekli büyükelçi Ünal Çeviköz de dış politikaya özellikle Suriye ve ABD Başkanı Biden’ın politikalarına dair sunum yaptı.