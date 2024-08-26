CHP'de gündem tüzük kurultayı: Özel, eski genel başkanlar ile görüşecek!

CHP 4-9 Eylül’de tüzük kurultayını gerçekleştirecek. 4 Eylül’de Sivas’ta yapılacak sembolik açılıştan sonra 5 Eylül’de tüzük komisyonu son kez toplanacak 6-7-8 Eylül’de Ankara’da tüzük kurultayı yapılacak.

Kurultaya sayılı günler kala Genel Başkan Özgür Özel, CHP eski genel başkanları ile bir araya gelecek onları dinleyecek. Özel, eski genel başkanlardan Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile hafta başı için randevulaştı. Hem partinin hazırlığını anlatacak hem de onların görüş ve önerilerini alacak.

ÖZEL, KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞECEK

Özel, selefi Kemal Kılıçdaroğlu ile ise başkent Ankara'da görüşecek. Hafta sonu gerçekleşmesi beklenen görüşmede, Kılıçdaroğlu'nun da talep ve önerilerini not edecek. Salı günü ise, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi başkanlığında “tüzük komisyonu” toplanacak. Tabandan gelen öneri ve taleplere artık son halinin verilip metin yazma aşamasına geçilmesi bekleniyor. En çok öne çıkan talepler ön seçim. Ancak ön seçimin illere ve bölgelere göre formüle edilebileceği belirtiliyor.