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        Haberler Gündem Politika CHP'de gündem tüzük kurultayı: Özel, eski genel başkanlar ile görüşecek! | Son dakika haberleri

        CHP'de gündem tüzük kurultayı: Özel, eski genel başkanlar ile görüşecek!

        Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüzük kurultayı için hazırlıklar sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün İstanbul'da eski genel başkanlardan Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile görüşecek. Selefi Kemal Kılıçdaroğlu ile ise hafta sonu görüşüp talep ve önerilerini alacak. CHP'de yarın da tüzük komisyonu toplanacak.

        Giriş: 26.08.2024 - 11:12 Güncelleme: 26.08.2024 - 11:12
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        CHP'de tüzük kurultayı temasları
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        CHP 4-9 Eylül’de tüzük kurultayını gerçekleştirecek. 4 Eylül’de Sivas’ta yapılacak sembolik açılıştan sonra 5 Eylül’de tüzük komisyonu son kez toplanacak 6-7-8 Eylül’de Ankara’da tüzük kurultayı yapılacak.

        Kurultaya sayılı günler kala Genel Başkan Özgür Özel, CHP eski genel başkanları ile bir araya gelecek onları dinleyecek. Özel, eski genel başkanlardan Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile hafta başı için randevulaştı. Hem partinin hazırlığını anlatacak hem de onların görüş ve önerilerini alacak.

        ÖZEL, KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞECEK

        Özel, selefi Kemal Kılıçdaroğlu ile ise başkent Ankara'da görüşecek. Hafta sonu gerçekleşmesi beklenen görüşmede, Kılıçdaroğlu'nun da talep ve önerilerini not edecek. Salı günü ise, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi başkanlığında “tüzük komisyonu” toplanacak. Tabandan gelen öneri ve taleplere artık son halinin verilip metin yazma aşamasına geçilmesi bekleniyor. En çok öne çıkan talepler ön seçim. Ancak ön seçimin illere ve bölgelere göre formüle edilebileceği belirtiliyor.

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