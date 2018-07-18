Kılıçdaroğlu’nun ekonomi ve iş dünyası ile ilişkilerden sorumlu başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay'ın yaptığı basın açıklamasında 24 Haziran'da yapılan seçimlerde halkın dünya tarihine girecek demokrasi mücadelesine şahit olunduğu ve halkın rekor bir katılım oranı ile sandıklara koştuğu vurgulandı.

Oktay açıklamasında, siyasi partilerin ise demokrasiye canla başla sahip çıkan milyonları hak ettikleri şekilde temsil ettiğini söylemenin mümkün olmadığı belirtilerek, temsil krizinin değişim beklentisine yol açtığı ifade edildi. Halkın CHP'nin yenilenmesini ve demokrasi mücadelesine liderlik etmesini beklediğini ifade eden Oktay, ''bu talebin gereğini yerine getirmek hepimizin görevidir'' dedi.

Açıklamada, Parti içi demokrasi vurgusu ile en yüksek karar organı Kurultay'ın toplanarak, bu dönemin muhasebesinin yapılması gerektiği belirtildi. Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine tevcih ettiği ekonomiden ve iş dünyasından sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinden istifa ettiğini ve Kurultay'ın toplanması için imza verdiğini duyurdu.

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