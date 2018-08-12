Olağanüstü seçimli kurultay için yeterli delege imzasına ulaşılamadığı açıklanan CHP'deki parti içi muhalefet, yeni yol haritasını belirlemek için saat 14.00'te Ankara'da bir otelde toplantı gerçekleştirdi. Genel Başkanlık iddiasını sürdüren Muharrem İnce'nin de katıldığı toplantıda kurultay için imza veren çok sayıda delege de yer aldı.

'BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ÖN SEÇİMLE BELİRLENSİN'

Toplantıda, tüzük değişikliği için kurultay toplama girişiminin ele alındığı ve atılacak adımların değerlendirildiği öğrenildi. Bununla birlikte CHP genel merkez yönetiminin 'geçersiz' bulduğu imzalar için yargı sürecinin hayata geçirilip geçirilmeyeceğinin de karara bağlanacağı belirtildi. 569 imzaya ulaşan muhalif kanadın yerel seçimde aday olacak belediye başkanlarının ön seçimle belirlenmesinin de tüzük maddesi haline getirilmesini istediği öğrenildi.

İNCE: TÜZÜK KURULTAYINA DELEGE KARAR VERECEK

Ayrıca CHP tüzüğünde yer alan olağanüstü kurultay için yüzde 50 artı 1 şartının, beşte bir delegeye indirilmesinin de tüzükle değişmesi gündem maddelerinden biriydi. Muharrem İnce toplantı öncesi yaptığı değerlendirmede, parti yönetimi için bir kiracı örneği verdi. İnce, "Düşünün bir ev sahibisiniz. Evin için tamamen yıkılmış durumda. Ama kiracı hem evi yaptırmaya yanaşmıyor hem de evi tahliye etmiyor" ifadesini kullandı. İnce, "Tüzük kurultayı hamlesi gelecek mi" sorusuna, "Ona delegemiz karar verecek" yanıtını dedi. Toplantının 3 saat süreceği öğrenildi.

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