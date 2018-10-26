CHP tarafından hazırlanan ancak içerdiği bazı ifadeler nedeniyle parti içinde tartışma yaratan “yerel seçim stratejisi” raporunun, eleştiriler üzerine değiştirildiği ortaya çıktı. Yeni strateji raporunda, “sağ partilere oy veren büyük kesimin diliyle konuşmalıyız” ifadesi, “kullanılacak dil toplumun bütün kesimlerine hitap edecektir” şeklinde değiştirildi. Raporda, Saadet Partisi ve “muhafazakâr dünya” ile yapılan ittifaka yönelik övgüler törpülenirken, kurulacak ittifakın siyasi parti düzeyini aşması gerektiği vurgulandı.

Şevket Yaman'ın Milliyet'teki haberine göre, CHP’nin seçin stratejisinin ana hatlarını oluşturduğu belirtilen “Yerel Seçimler 2019 Strateji, Yöntem, Hedefler, Yapı, Öncelikler ve Öneriler” raporu, eylülde hem Parti Meclisi (PM) üyelerine hem de milletvekillerine sunulmuştu. Ancak raporda yer alan bazı ifadeler parti içinde tartışma yaratmıştı. Özellikle “muhafazakâr kesim” ile işbirliğine yapılan övgüler, Saadet Partisi ittifakının “ezberleri bozduğu” vurguları ile, “Elitist bariyerleri aşıp, sağ partilere oy veren büyük kesimin diliyle konuşmak” önerisi eleştiri almıştı.

RÖTUŞ YAPILDI

Alınan bilgilere göre CHP yönetimi, parti içi toplantılarda gelen öneri ve eleştiriler üzerine strateji raporunu revize etti. Bu çerçevede hazırlanan yeni metin, önceki gün PM’ye sunulan MYK Faaliyet Raporu’nda eklendi. Eski raporda yer alan, “Muhafazakâr kesimle yapılacak ittifaklar önemli. Saadet Partisi ittifakının oluşturduğu bir rüzgar var. Ciddi miktarda oya dönüşmese de sembolik anlamda muhafazakar dünyada CHP algısına dair ezberleri bozan bir kulak verme davranışına yol açtı” ifadeleri yeni metinden çıkarıldı. Bunun yerine, “Kurulacak ittifak tüm kesimleri kucaklayacak nitelikte olacaktır. İttifakın siyasi parti düzeyini aşacak şekilde STK, hemşeri dernekleri vb. toplumsal teması güçlü yapılar ile işbirliği geliştirilecektir” vurgusuna yer verildi.

"DİL" DEĞİŞTİ

Eski raporda, CHP’nin seçim döneminde nasıl bir “dil” kullanması gerektiğini anlatılırken yer verilen, “Entelektüel, akademik ve elitist bariyerleri aşıp, sağ partilere oy veren büyük kesimin diliyle konuşmak” önerisi, en fazla eleştiri alan ifade olmuştu. Yeni raporda bu bölüm, “Kullanılacak dil toplumun bütün kesimlerine hitap edecektir” şeklinde değiştirildi. Eski raporda yer verilen İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP gibi siyasi partilerin isimlerinin de yeni metinde yer almaması dikkati çekti.

"HER YERDE AYNI YÖNTEM OLAMAZ"

Raporda, aday belirleme yöntemlerine ilişkin olarak, “Aday tespit sürecinde tek yöntemin uygulanamayacağı açıktır. Bu yüzden teşkilatımızdan ve üyelerimizden gelen veriler ışığında yerellerdeki yöntemlerimizi belirleyeceğiz. Bunlardan bazıları daha önce de örgütlerimizde çeşitli zamanlarda denediğimiz; ön seçim, temayül yoklaması, anket sonucu ve merkez ataması gibi yöntemler olacaktır. Her yerde aynı yöntemi uygulamanın güçlüğü de ortadadır” denildi.

ADAYLARLA SÖZLEŞME

Raporda, partinin belediye başkan adaylarına, hazırlanan, “Etik İlkeler Sözleşmesi”nin altına imza atmalarının isteneceği belirtildi. 26 maddeden oluşan sözleşmenin, başkan adaylarının, halka vereceği bir teminat niteliği taşıyacağı kaydedildi. Sözleşmede, adayın seçilmesi halinde, belediyenin mali durumunu düzenli olarak kamuoyu ile paylaşması gerektiği vurgulanıyor.

GÖZLER BÜYÜKŞEHİR VE İL ADAYLARINDA

AA'nın haberine göre, CHP Parti Meclisi’nin (PM) önceki günkü toplantısının ardından açıklanan 105 ilçe ve belde belediye başkan adayından sonra partide gözler büyükşehirlere ve il adaylarına çevrildi.

CHP’nin adaylarının, ara ara toplanacak PM toplantılarıyla belirleneceği, büyükşehir belediyeleri ile metropol ilçe belediye başkan adaylarının da son toplantılara bırakılacağı ifade ediliyor.

CHP PM’nin yine kasım ayı ortalarında toplanarak birçok il, ilçe ve belde belediye başkanı adayının açıklanacağı belirtiliyor.

Adaylarını kamuoyuyla paylaşmaya başlayan CHP’de özellikle büyükşehir belediye başkan adayları ile bu illerdeki metropol ilçe belediye başkan adaylarının kim olacağı sorusu yanıt arayan konuların başında yer alıyor. Aydın’da Özlem Çerçioğlu, Eskişehir’de Yılmaz Büyükerşen ve Hatay’da Lütfü Savaş’ın yerini koruyacağına kesin gözüyle bakılan CHP’de Ankara, İstanbul ve İzmir adaylarının bizzat Kemal Kılıçdaroğlu tarafından belirleneceği ifade ediliyor.

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