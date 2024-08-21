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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'de tüzük kurultayı hazırlıkları: Dönem sınırlamasının getirilmesi bekleniyor! | Son dakika haberleri

        CHP'de tüzük kurultayı hazırlıkları: Dönem sınırlamasının getirilmesi bekleniyor!

        Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüzük kurultayı hazırlıkları sürüyor. Eylül ayı başındaki kurultayda dönem sınırlamasının getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Değişikliğin yapılması halinde, dönem sınırlaması, milletvekili belediye başkanı ve il-ilçe başkanları için geçerli olacak. Ön seçimin ise bölgelere ve illere göre formül edileceği kaydediliyor.

        Giriş: 21.08.2024 - 15:22 Güncelleme: 21.08.2024 - 15:23
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        CHP'de kurultay hazırlıkları sürüyor
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        CHP 4-9 Eylül'de tüzük kurultayını gerçekleştirecek. 4 Eylül’de Sivas’ta yapılacak sembolik açılış sonrası 6-7-8 Eylül’de tüzük değişiklikleri görüşülecek. 16 Ağustos’ta ilk toplantısını yapan tüzük komisyonu hafta başında yeniden toplanacak. Önerilere de son hali verilecek.

        “DÖNEM KURALININ GETİRİLMESİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR”

        Edinilen bilgiye göre dönem kuralının getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. İki dönem olması beklenen dönem sınırının milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe başkanlarını kapsayacağı belirtiliyor.

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        ÖN SEÇİM TALEBİ

        Ön seçim önerisi de tabandan gelen en önemli taleplerden biri. Tüzük kurultayında bu önerinin de gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak ön seçim illere veya bölgelere göre değişiklik gösterebilecek. Özellikle az milletvekilinin olduğu illerde farklı formüllerin işletileceği belirtiliyor. Parti için kritik konumdaki bir ismin, ön seçimde seçilememesi halinde bir başka bölgeden aday gösterilebileceği kaydediliyor.

        Parti kaynakları söz konusu kurultayın sadece tüzük değişikliği açısından değil, bundan sonraki yol haritası için de kritik önemde olduğu görüşünde. Kurultaya Türkiye’nin yanı sıra Sosyalist Enternasyonel’den de çok sayıda isim katılacak.

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