CHP'de yerel seçim hazırlıkları! Hedefte 34 il var CHP'de yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. Perşembe günü yapılacak Parti Meclisi toplantısında son hazırlıkların ele alınması beklenirken, CHP kaynakları; 11 olan büyükşehir belediye sayısının 15'e, 10 olan il belediye sayısının ise 19'a çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti

CHP'DE YEREL SEÇİM HAZIRLIKLARI

CHP’de yerel seçim hazırlığı sürüyor. Perşembe günü Parti Meclisi toplantısında son hazırlıklar ele alınacak. CHP kaynakları; yerel seçimde Büyükşehir belediye sayısını en az 15’e, il belediye sayısını ise 19'a çıkarmayı hedeflediklerini belirtiyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. Hafta sonu milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinden oluşan heyetler 62 ile gitti. İl ilçe belediye başkan adayları ile sivil toplum kuruluşlarıyla, esnaf ve teşkilatlarla buluştu. Hazırlanan raporlar genel merkeze sunuldu.

PARTİ MECLİSİ TOPLANTISI Heyetlerin oluşturduğu raporlar perşembe günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısında görüşülecek. Toplantıda en az 300 noktada daha aday belirleme yönteminin netleştirilmesi bekleniyor. CHP kaynakları; 11 olan büyükşehir belediye sayısının Balıkesir, Denizli, Manisa,ve Bursa’nın da alınarak, 15’e çıkarılmasının, 10 olan il belediye sayısının ise 19’a çıkarılmasının hedeflendiğini belirtiyor.

DEM PARTİ SEÇİM KARARI AÇIKLAYACAK Öte yandan; hafta sonu MYK toplantısını gerçekleştiren DEM Parti'nin sözcüsü Ayşegül Doğan, “Büyükşehirler de dahil olmak üzere Türkiye’nin her yerinde seçime kendi adaylarımızla girmek için hazırlanıyoruz. Bu eğilimi MYK’mızın önerisi olarak Parti Meclisimiz değerlendirecek” demişti. Parti Meclisi toplantısı 15-16 Aralık tarihlerinde genel merkezde gerçekleştirilecek. O toplantıda yerel seçimler kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Partinin yerel seçim kararı bu toplantıda belli olacak.