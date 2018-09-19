Belediye başkan adaylarını belirlerken “uzlaşmacı” bir politika izlemeyi planlayan CHP, önümüzdeki günlerde Siyasi Konsey ve üç ayrı çalışma ekibiyle sahaya inip nabız yoklayacak. Başkan adayları ekim sonu itibarıyla kademeli olarak açıklanacak.

CHP, yaklaşan yerel seçimlere hazırlık sürecine yönelik yol haritasını netleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim startını, ekim ortasında Yerel Yönetim Strateji Belgesi’ni açıklayacağı törenle verecek. Belediye başkan adayları da törenin ardından ekim sonu itibarıyla “kademeli” olarak açıklanmaya başlanacak.

Şevket Yaman'ın Milliyet'teki haberine göre, yerel seçimlere giden süreçte Kılıçdaroğlu’nun masasında, netleştirilmesi gereken üç kritik konu başlığı yer alıyor. Kılıçdaroğlu, yerel seçim stratejisinin oluşturulması, aday belirleme yöntemlerinin netleştirilmesi ve diğer siyasi partilerle ittifak yapılıp yapılmayacağı konularında parti içinde bir “uzlaşma” sağlamaya çalışıyor. Milliyet’in aldığı bilgilere göre, bu üç başlıkta yürütülecek çalışmalar netleştirildi.

EKİM ORTASI

Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki çalışma grubu, Yerel Yönetim Strateji Belgesi üzerindeki çalışmalarında sona geldi. Belgenin ekim ortasında Ankara’da düzenlenecek bir lansman ile açıklanacağı öğrenildi. CHP’nin yerel seçim startını da bu törenle birlikte vereceği bildirildi. “Güçlü yerel yönetim” vurgusunun yapılacağı belirtilen belgede, seçim stratejisine yönelik ana ilkelerin yer alacağı, bu ilkelerin seçim kampanyasındaki parti söylemlerinin ana hatlarını oluşturacağı bildirildi.

NASIL BELİRLENECEK?

Kılıçdaroğlu ve ekibi, belediye başkan adaylarının belirlenmesinde “katılımcı” bir politika izlemeyi planlıyor. Bu çerçevede, ön seçim, eğilim yoklaması ve merkez ataması gibi yöntemlerden faydalanılacağı belirtiliyor. Hangi seçim çevresinde hangi yöntemin uygulanacağı konusunda ise özellikle il örgütleri ile istişare yapılarak karar verilecek. PM üyeleri ve milletvekillerinin de görüş ve önerileri alınacak, hemen her seçim bölgesinde kamuoyu araştırmaları yapılacak. Kılıçdaroğlu’nun milletvekili adayları belirlenirken oluşturulan ancak sonrasında tepki çeken, genel başkan yardımcılarının yer aldığı bir aday belirleme komisyonu oluşturulmasına sıcak bakmadığı öğrenildi.

ÜÇ AYAKLI ÇALIŞMA

Bunun yanında, aday belirleme yöntemi ile seçim stratejisinin oluşturulması noktasında yeni bir çalışma başlatıldığı öğrenildi. Seyit Torun’un yönetiminde bir Siyasi Konsey ile üç ayrı çalışma ekibi oluşturulmaya başlandı. Türkiye genelinde yaygınlaştırılması amaçlanan ve aday belirleme sürecinin alt yapısı olarak nitelendirilen üç ekip ve yürütecekleri çalışmalar şöyle:

- Araştırma İzleme Sabit Ekibi: Saha araştırmaları yürütecek ve rakip partilerin söylemlerinin ve CHP’nin aday adaylarının seçmen üzerindeki etki analizini çıkaracak.

- Veri ve Durum Yorumlama, İçerik Üretme ve Dinamik Yorumcular Ekibi: Bu ekip ise araştırma ekibinin ürettiği verileri, parti politikaları ve seçim stratejisi filtlerinden geçirerek yorumlayacak, alternatif fikirler üretecek.

- İletişim Ekibi: Diğer iki ekipten gelecek veriler ışığında çalışmalar yapacak. Bu verileri siyasi mesaja , farklı toplum gruplarının diline uygun hale getirecek.

Bu üç ekipte; alanında uzman isimler ile PM üyeleri ve milletvekilleri de yer alacak.

SİYASİ KONSEY

Bu üç ekiple eş zamanlı olarak ayrıca, “üst birim” olarak planlanan Siyasi Konsey oluşturulacak. Konsey, Türkiye genelini kapsayacak 17 bölgede, parti örgütleri ile toplantılar gerçekleştirecek. Toplantılarda, üç çalışma ekibinin çalışmaları ışığında, aday belirleme yöntemi ve seçim stratejisi üzerinde mutabakat aranacak. Daha sonra bu çalışmalar Kılıçdaroğlu’na sunulacak ve nihai karar CHP lideri tarafından verilecek.

CHP, adaylarını ekim ortasındaki lansmanın ardından ay sonu itibarıyla “kademeli” olarak açıklamaya başlayacak. Öncelik ise parti içinde üzerinde tam mutabakat sağlanan adaylara verilecek. Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun PM’den aday belirleme yetkisi alma ihtimali ise düşük görülüyor. Kademeli olarak gruplar halinde belirlenecek adayların, yerel seçime kadar birkaç kez toplanacak PM’nin onayına sunulması ve ardından açıklanması yöntemi üzerinde duruluyor.

İTTİFAK YETKİSİ İL BAŞKANLARINDA

CHP’nin yerel seçimlere yönelik “ittifak” planının, il ve ilçelerdeki siyasi tablo üzerinden ilerleyeceği de öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun parti içi toplantılarda, genel merkezler düzeyinde bir ittifak kurmayacaklarını vurguladığı, ancak il başkanlarına, kendi bölgeleri için diğer partilerle “işbirliği” yapma yetkisini verdiği belirtildi. CHP’nin adayını destekleyecek siyasi partilere ya da toplumsal gruplarla, belediye başkan yardımcılığı ya da meclis üyelikleri üzerinden anlaşma yoluna gidilmesinin planlandığı öğrenildi.

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