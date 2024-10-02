CHP'de 'yetki paylaşımı' formülü

CHP'de Cumhurbaşkanlığı tartışması sürüyor. Adaylık için ismi geçenler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

Son olarak Mansur Yavaş, partisinin aday göstermesi halinde Cumhurbaşkanı adayı olacağını ve seçimi kazanacağını söyledi. Adaylık tartışmasını değerlendiren CHP'li kaynaklar, bu tartışmalar için "zamansız yersiz ve faydasız" yorumunu yaptı.

YETKİ PAYLAŞIMI İÇİN PROTOKOL HAZIRLANABİLİR

CHP'li kaynaklar, mevcut sistemde Cumhurbaşkanının yetkilerinin fazla olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı adayı belirlerken bazı yetkilerin paylaşımına ilişkin bir protokol hazırlanabileceğini kaydetti. O yetkilerin Cumhurbaşkanı yardımcısı veya TBMM ile paylaşılabileceği ifade ediliyor.