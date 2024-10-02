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        Haberler Gündem Politika CHP'de 'yetki paylaşımı' formülü | Son dakika haberleri

        CHP'de 'yetki paylaşımı' formülü

        Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması için "zamansız yersiz ve faydasız" yorumu yapan CHP'li kaynaklar, adaylık sürecinde Cumhurbaşkanının bazı yetkilerinin paylaşılmasını öngören protokol hazırlanabileceğini kaydetti

        Giriş: 02.10.2024 - 15:24 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:24
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        CHP'de 'yetki paylaşımı' formülü
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        CHP'de Cumhurbaşkanlığı tartışması sürüyor. Adaylık için ismi geçenler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

        Son olarak Mansur Yavaş, partisinin aday göstermesi halinde Cumhurbaşkanı adayı olacağını ve seçimi kazanacağını söyledi. Adaylık tartışmasını değerlendiren CHP'li kaynaklar, bu tartışmalar için "zamansız yersiz ve faydasız" yorumunu yaptı.

        YETKİ PAYLAŞIMI İÇİN PROTOKOL HAZIRLANABİLİR

        CHP'li kaynaklar, mevcut sistemde Cumhurbaşkanının yetkilerinin fazla olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı adayı belirlerken bazı yetkilerin paylaşımına ilişkin bir protokol hazırlanabileceğini kaydetti. O yetkilerin Cumhurbaşkanı yardımcısı veya TBMM ile paylaşılabileceği ifade ediliyor.

        Fotoğraf: AA

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