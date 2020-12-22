CHP'deki taciz iddiaları Kılıçdaroğlu'nun masasında

Konya'da babası parti üyesi olan üniversite öğrencisi genç kızın CHP genel merkezine yolladığı ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na hitaben yazdığı mektupla iddialar gündem geldi. Taciz iddiası üzerine cumartesi günü genel merkez soruşturma başlattı, il Başkanı Barış Bektaş'tan savunma istendi. 14 Aralık Pazartesi günü yapılan MYK toplantısında İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve MYK üyesi Gülizar Biçer Karaca başkanlığındaki bir komisyonun kente giderek incelemelerde bulunması kararlaştırıldı.

İDDİANIN SAHİBİ GENÇ KIZLA GÖRÜŞÜLDÜ

Komisyon kente gidip incelemelerde bulundu. İddiaların iki tarafıyla da görüşmeler yapıldı. Hem il Başkanı Barış Bektaş hem de iddianın sahibi üniversite öğrencisi genç kız ve ailesi ile görüşmeler yapıldı. Görüşmeler yazılı ve sesli olarak kayıt altına da alındı. İl örgütünde de birçok kişi ile yapılan görüşmeler sonrasında rapor hazırlandı.

RAPOR KILIÇDAROĞLU'NUN MASASINDA

Yaklaşık 3 gün süren görüşmelerin ardından hazırlanan rapor 17 Aralık Perşembe günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunuldu. Dün yapılan MYK toplantısında konu gündeme gelmedi. Tüzüğe göre konu MYK'da ele alındıktan sonra disiplin kararı verilirse il başkanı disiplin kuruluna sevk edilecek. Yüksek disiplin kurulu da resmi tebligattan sonra yazılı veya sözlü savunma için 14 günlük süre verecek.

İL BAŞKANI BEKTAŞ “İFTİRA” DEMİŞTİ

Hakkında ortaya atılan iddialar sonrası Konya İl Başkanı Barış Bektaş ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''Demokratik yollarla sonuç almayacaklarını bilenler, toplum nezdinde kabul görmüş Cumhuriyet Halk Partisi'nin haklı muhalefetini ve iktidar yolunda emin adımlarla ilerlemesini akamete uğratmak için organize iftira ve karalama kampanyası yürütmektedir'' dedi.