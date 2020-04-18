CHP'den 23 Nisan hazırlığı

AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun ve ulusal egemenlik mücadelesinin 100. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca yapılacak etkinliklere biz de katılacağız. Ayrı gayrı alternatif bir program yapma çabası içinde değiliz. Daha da coşkulu kutlamanın çabası içerisindeyiz." dedi.

Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı koordinasyonunda hayata geçirilen "Cama Yansıyan Kardeşlik" ve "Zaman Kapsülü" projelerinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesaplarından çocuklara yaptığı çağrı ile başladığını belirten Torun, projelerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünya barışına adanması amacıyla yapıldığını söyledi.

CHP'li belediyelerin projelerin yaygınlaştırılması için destek verdiğini dile getiren Torun, yerel yönetimlerin resmi sosyal medya hesapları ile belediye başkanlarının şahsi hesaplarından kampanyanın duyurulduğunu kaydetti.

Torun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun ve ulusal egemenlik mücadelesinin 100. yılının coşkuyla kutlandığını, bu kapsamda hazırlanan 100. yıl afişlerinin de CHP'li belediyelerce ilan panolarına asılacağını ifade etti.

- "Bu yıl belki bir arada olamayacağız ama gönüllerimiz bir arada"

CHP'li belediyelerin 23 Nisan için çalışmalarının olduğunu belirten Torun, şöyle devam etti:

"23 Nisan coşkusunu yaşatmak için her belediyemizin çalışması var. Görseller hazırlandı, bütün belediyelerimizde aynı görseller kullanılacak. Ama yoğunluk olarak daha çok internet üzerinden etkinlik planladılar.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun ve ulusal egemenlik mücadelesinin 100. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca yapılacak etkinliklere biz de katılacağız. Ayrı gayrı alternatif bir program yapma çabası içinde değiliz. Daha da coşkulu kutlamanın çabası içerisindeyiz."

Torun, caddelerde, sokaklarda çocuklarla, aileleriyle bu önemli milli günü kutlama arzularını hayata geçirmenin mümkün olmadığını dile getirerek "Şu anda bir pandemi ortamındayız, virüsün yayılmasını engellemek daha fazla insanımızı kaybetmemek adına evlerimizde olacağız. Bu yıl belki bir arada olamayacağız ama gönüllerimiz bir arada. 23 Nisan'ın Türk milletine kutlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.