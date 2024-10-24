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        Haberler Gündem Politika CHP'den 27 Ekim'de İstanbul'da Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi | Son dakika haberleri

        CHP'den 27 Ekim'de İstanbul'da Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 27 Ekim'de İstanbul'da Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi yapacaklarını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 23:27 Güncelleme: 24.10.2024 - 23:27
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda, 27 Ekim'de İstanbul'da Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi yapacaklarını açıkladı.

        Özel, yayınladığı videolu mesajında şu ifadelere yer verdi:

        Dün programımız sırasında TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısından haberdar olduk. Ardından Ankara'ya dönmeye karar verdik ve iki önemli karar aldık. Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Mitingi'ni ertelemeksizin yapmaya karar verdik. Eğer biz korkarsak terör amacına ulaşmış olacak. Biz sinersek şiddet hakim olacak. Korkmadığımızda, sinmediğimizde başarıyoruz. Onun için 27 Ekim Pazar günü saat 14.30'da İstanbul'da Beşiktaş Meydanı'nda Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'nde buluşuyoruz. Yaşam Hakkı Mitingi'nde şiddetin her türlüsüne karşı yaşam hakkını savunacağız. Terör bizi korkutamayacak, sindiremeyecek. Orada olacağız. Korkmayanlar ve sinmeyenler yaşam hakkını savundukça amaçlarına ulaşamayacaklar. Ayrıca bir diğer tartışma konusu da 29 Ekim kutlamaları. 101. yılda da Cumhuriyeti hep beraber kutlayacağız. Terörü bahane ederek bu kutlamaları sönükleştirmeye çalışacaklara, bu ülkeye korku yaymaya çalışacaklara da şunu söylüyoruz. Bu Cumhuriyeti korkmayanlar kurdu. Bu ülkeyi korkmayanlar kurtardı. Onun için korkmuyoruz ve hep birlikte 29 Ekim'de kutlamaları coşkuyla gerçekleştiriyoruz. Birinci meclisten ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e doğru Anıtkabir'e yürüyoruz. Aynı onun gibi, hiç korkmadan, hiç durmadan.

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