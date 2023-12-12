CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den DEM Parti'ye ziyaret CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi parti ziyaretlerine devam ediyor. Özgür Özel, yarın DEM Parti Genel Merkezi'nde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi parti ziyaretlerine devam ediyor.

Özgür Özel, yarın DEM Parti Genel Merkezi’nde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşecek. Görüşmede her iki partiden de temsilcilerin olması bekleniyor.

Görüşmede güncel konular başta olmak üzere yerel seçim sürecinin de ele alınması bekleniyor. DEM Parti 31 Mart 2024’te yapılacak seçimlere kendi adayları ile gideceklerini açıklamıştı. Özel, göreve geldikten sonra İYİ Parti’yi de ziyaret ederek Genel Başkan Meral Akşener ile bir araya gelmişti