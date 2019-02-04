- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
CHP Parti Meclisi (PM) 219 gündür cezaevinde olan ve hafta başında açlık grevine başlayan PM üyesi ve eski İstanbul Milletvekili Eren Erdem'e "açlık grevini sonlandırması" çağrısı yaptı.
PM bildirisinde, "Biz CHP Parti Meclisi üyeleri olarak Eren Erdem'e sesleniyor ve 'Halkımız bir çığlığa dönüşen sesini duydu, dört duvar arasına sıkıştırılmak istenen adalet özlemine şahit oldu' diyoruz" ifadelerine yer verildi.
Sosyal medyadan da #SesiniDuydukErenErdem etiketiyle açlık grevini sonlandırması çağrısı yapılıyor.
CHP'de sabah saatlerinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, PM'nin onayına sunulacak belediye başkan adayları belirlendi. Öğleden sonra toplanan PM'de, Pazartesi "adalet orucu" adını verdiği açlık grevine başlayan Eren Erdem'in durumu da ele alındı ve bir bildiri hazırlandı.
Toplantı sürerken Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak bir basın toplantısı yaparak PM bildirisini kamuoyuna açıkladı. Bildiride şu görüşlere yer verildi:
"Eren Erdem, tam 219 gündür haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir karar yüzünden cezaevinde. Eren Erdem; ceza ve adalet sisteminin çalışmadığı, yasaların işlemediği, hukuka dayanmayan, görüntüde bir yargılamayla özgürlüğünden mahrum bırakılmıştır.
"Arkadaşımız, 25. ve 26. dönem milletvekilimiz, parti Meclisi üyemiz gazeteci Eren Erdem; İşte bu haksızlığa, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı tepkisini göstermek ve zulme karşı susmamak için 6 gün önce açlık grevine başladı. Eren Erdem; 6 gündür sadece su ve şekerle besleniyor.
"Biz Cumhuriyet Halk Parti Meclisi üyeleri olarak, sesine ses olacağımızı, davanın her adımını dün olduğu gibi yarın da takip edeceğimizi ilan ediyor, açlık grevini sonlandırmanı istiyoruz. Demokrasi için vereceğimiz mücadelede sana ve sağlıklı olmana, ailenin ve bizlerin her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Sesini Dünya duydu Eren!
Çığlığın sağır kulakların pasını sildi. Şimdi adaleti daha yüksek bir sesle isteyebilmemiz için senin adalet yürüyüşünde hiç susmayan sesine ihtiyacımız var. Bizi o sesten mahrum etmeyeceğini biliyoruz."
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Ocak'taki duruşmada Eren Erdem'in adli kontrol koşuluyla tahliyesine karar vermişti.
Ancak aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin kararına itiraz etmiş ve henüz tahliye olmadan da hakkında "yakalama kararı" çıkarmıştı.
Savcılığın itirazı üzerine "kaçma şüphesi olduğu" gerekçesiyle Eren Erdem tahliye edilmemişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.