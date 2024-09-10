CHP'den "erken seçim" hazırlıkları: Partililer sahaya inecek

Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüzük kurultayı tamamlandı. "Halkçılık programı" adlı parti programının çalışmalarını ise kısa sürede tamamlanması ve yazım aşamasa geçilmesi planlanıyor.

Bundan sonraki aşama ise, olası erken seçime hazırlıklar olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kasım 2025 veya 2026 yılı baharını işaret etmesinin ardından partililer sahaya inmeye hazırlanıyor.

"VAR BİR ÇARESİ"

Tüzük kurultayının sloganı haline gelen "var bir çaresi" adıyla bir kampanya gerçekleştirilecek. Partililer sokağa inecek. Kampanya kapsamında afişler ve billboardlar süslenecek. Bir de reklam filmi çekilmesi planlanan kampanya çerçevesinde belediyelerin "kent lokantası, çiftçi desteği, askıda fatura" gibi hizmetler referans gösterilerek ekonomiden dış politikaya, eğitimden atanamayan öğretmenlere emeklilere kadar geniş kesimlerin sorunlarına çözümler anlatılacak. Kampanya hazırlıklarının kısa sürede tamamlanıp sonbahar ile birlikte çalışmanın resmen başlaması bekleniyor.