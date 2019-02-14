CHP'den hijyen ürünlerinde vergi indirimi teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, kadınların kullandığı hijyen ürünlerinden alınan vergi oranının yüzde 18'den yüzde 5'e indirilmesi için kanun teklifi verdi.



CHPli Sera Kadıgil Sütlü, Meclis'e verdiği kanun teklifinde, Viagra ve prezervatif gibi ürünlerden daha düşük vergi alındığını belirterek, kadınların kullandığı hijyen ürünlerinin de vergilerinin düşürülmesi gerektiğini ifade etti.



Avrupa Birliği üye ülkelerinde vergi oranının yüzde 5 düzeyinde olduğuna dikkat çeken Kadıgil, "Hijyen malzemeleri üzerindeki vergi yükü kaldırılmalıdır" dedi.



