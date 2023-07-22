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        Haberler Gündem Politika CHP'den İBB Başkanı İmamoğlu'yla ilgili olarak ortaya atılan iddialara yalanlama geldi

        CHP'den İBB Başkanı İmamoğlu'yla ilgili olarak ortaya atılan iddialara yalanlama geldi

        İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak "Genel Başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde yokum" şeklindeki beyanlarının gerçek dışı olduğu belirtildi

        Habertürk
        Giriş: 22.07.2023 - 21:29
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        CHP'den iddialara yalanlama
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        CHP tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda, İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak, " İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun Genel Başkanımıza yönelik olarak; “Genel Başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde yokum” şeklindeki beyanı olduğuna dair ortaya atılan iddialara yalanlama geldi.

        CHP tarafından yapılan açıklamada şöyle dendi:

        1- 22.07.2023 Tarihinde, Genel Merkezimizde gerçekleşen “Belediye Başkanları toplantımızda,” İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun Genel Başkanımıza yönelik olarak; “Genel Başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde yokum” şeklinde bir beyanda bulunduğu iddiası gerçekdışıdır.

        2- Toplantıda, gelecek yerel seçim gündemi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri değerlendirmeleri yapılmış olup, tüm saygın belediye başkanlarımız düşünce ve önerilerini açıklamışlardır. Ancak, kamuoyunda yaygınlaştırılmaya çalışılan yukarıdaki ifade kullanılmamıştır.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

        #CHP
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