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        CHP'den İsrailli futbolcu için UEFA'ya mektup

        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin'e, asker selamı veren İsrailli futbolcunun cezalandırılması için mektup yazdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 15:17 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:17
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        CHP'den o futbolcu için UEFA'ya mektup
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        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin'e gönderdiği mektupta, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçında İsrailli futbolcunun asker selamı vermesinin disiplin hükümlerine uygun olmadığını hatırlatarak, oyuncunun cezalandırılmasını istedi.

        Başarır, mektubu göndermeden önce Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, müsabakanın Türkiye'de oynanması gerektiğini savunduklarını hatırlattı.

        "İktidarın güvenlik gerekçesi sunması" sebebiyle karşılaşmanın Macaristan'da oynandığını söyleyen Başarır, maçta gol atan İsrailli futbolcunun asker selamı vererek çirkin bir harekette bulunduğunu belirtti.

        İsrail'in Filistin'de bir katliam yaptığını ve insanlık suçu işlediğini vurgulayan Başarır, "Asker selamı veren futbolcuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı UEFA'ya bir başvuruda bulunmadı. UEFA da resen bir soruşturma açmadı." ifadelerini kullandı.

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        Buna karşın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Türkiye-Avusturya maçında milli futbolcu Merih Demiral'ın sevinç kutlamasına yönelik UEFA'nın soruşturma açtığını anımsatan Başarır, "Bizim futbolcumuz için soruşturma açtı ve ceza verdi; ki bu eylem, çok çok daha ağır, çok çok daha suç teşkil eden bir insanlık suçu. Çocuklar ölüyor, Filistin bombalanıyor, onlar bizim kardeşimiz, Filistinli ölüyor; bu ahlaksız, asker selamı yapıyor." değerlendirmelerinde bulundu.

        Ceferin'e yönelik, UEFA Disiplin Yönetmeliği'nde terör ve insanlık suçunu düzenleyen 11 ve 14'üncü maddeleri hatırlattıkları İngilizce bir mektup kaleme aldığını anlatan Başarır, "Şikayetlerimizi, CHP Grubu, 86 milyon vatandaşımız, dünyada savaşa karşı olan tüm insanlar ve Filistin halkı adına yolluyoruz. Bakalım UEFA ne karar verecek? Bana göre UEFA, verebileceği en ağır cezayı vermeli. İsrail takımına en ağır cezayı vermeli. Çünkü o futbolcu insanlık adına bir suç işlemiştir. Bu süreci iletişimle takip edeceğiz." dedi.

        CHP Grup Başkanvekili Başarır, açıklamasının ardından beraberindekilerle TBMM'deki PTT şubesine giderek, mektubu UEFA Başkanı Ceferin'e gönderdi.

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