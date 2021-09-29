CHP'den İYİ Parti'ye Erbil ziyareti 0:00 / 0:00

6 Eylül'de Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı temasları kapsamında, Bölgesel Kürt Yönetimi Erbil ve Süleymaniye'yi ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz İYİ Parti'yi ziyaret etti, temaslar hakkında bilgi verdi..

Salıcı ve Çeviköz 26 Eylül Pazartesi günü İYİ Parti genel merkezine gitti. O görüşmeye İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları, Cihan Paçacı, Koray Aydın, Kamil Erozan, Şenol Bal Sunat ve İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz katıldı. Görüşmede, CHP'li Oğuz Kaan Salıcı ve Ünal Çeviköz, ziyaretin Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kapsamında olduğu belirtildi. amaç ve temasların ayrıntıları paylaşıldı.

CHP heyeti 6-8 Eylül tarihlerinde Erbil ve Süleymaniye'ye gitmiş, Bölgesel Kürt Yönetimi Eski Başkanı Mesud Barzani başta olmak üzere birçok isimle görüşmeler gerçekleştirmişti.