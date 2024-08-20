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        Haberler Ekonomi Kripto Para CHP'den kripto varlıklarla ilgili düzenlemeye iptal istemi - Kripto Para Haberleri

        CHP'den kripto varlıklarla ilgili düzenlemeye iptal istemi

        CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin kamu yararına aykırı hükümlerinin yürürlüklerinin durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurduklarını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 16:24 Güncelleme: 20.08.2024 - 16:24
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        CHP'den kripto varlıklarla ilgili düzenlemeye iptal istemi
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        Günaydın, yaptığı açıklamada, "2 Temmuz 2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 26 Haziran 2024 tarihli ve 7518 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin Anayasa Mahkemesi nezdinde yürürlüğü durdurma istemli iptal davası açtık." ifadelerini kullandı.

        CHP Grup Başkanvekili Günaydın, "Kripto varlık hizmet sağlayıcıların yapısı ve faaliyetleri", "kripto varlık hizmet sağlayıcıları ortaklarının gerekli nitelikleri kaybetmeleri halinde mevcut paylarını devretmelerine yönelik işlemler", "kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile müşteri arasında yapılacak sözleşmenin usul ve esaslarının kanuni ölçüt olmaksızın ve rekabetçi piyasa yapısını bozacak biçimde Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) belirlenmesi"ne ilişkin düzenlemelerin iptalini istediklerini bildirdi.

        Gökhan Günaydın, "SPK'nin ifade özgürlüğünü sınırlayacak biçimde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verebilmesi"ni ve "kendisine çeşitli hak, yetki, görev ve sorumluluk yüklenen kripto varlık hizmet sağlayıcının mensuplarının kanun düzeyinde net bir biçimde tanımlanmaması"nı iptal başvurusunun gerekçeleri olarak gösterdiklerini ifade etti.

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