CHP'den Romanların taleplerine destek

AA

İzmir Roman Derneği Başkanı Abdullah Cıstır, AA muhabirine, yürüttükleri "Yerinde Yaklaşım Yerelden Yaklaşım Güçlü Roman Sesi Projesi"nin sonlandığını ve bu kapsamda politika notları oluşturularak afişlere basıldığını söyledi.

Cıstır, İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle basımı gerçekleştirilen afişlerin, CHP Genel Merkezi'ne, bazı CHP'li belediyelere ve derneklere asıldığını belirtti.

Aynı zamanda İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığını da yürüten Cıstır, Romanların taleplerinin yer aldığı afişlerin hak temelli olduğunu ifade etti.

Abdullah Cıstır, 8 Nisan'ın Dünya Romanlar Günü olması dolayısıyla hazırlanan afişlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Afişlerde, 'Katılım politikalarının verimli olması için Roman vatandaşlar sürecin her aşamasına katılmalı. Biz siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel haklarımızın tanınmasını hayatın her alanında eşit vatandaşlar olarak yaşamayı talep ediyoruz. Romanlar için hazırlanacak politikalarda Romanlar da sürece katılmalı, inisiyatif sahibi olmalıdır. Romanların farklı yaş, cinsiyet ve fiziksel şartları göz önüne alınarak, özgün politikalar üretilmeli. Romanların, yoksulluğa karşı sosyal hizmetlerden ve yardımlardan etkin şekilde yararlanması gerekir.' ifadeleri yer alıyor."

- "Roman STK'lerle iş birliği protokolleri yapılmasını istiyoruz"

Projenin kapsamında 18 sayfalık politika öneri belgesi hazırladıklarını belirten Cıstır, bunları yerel yönetimlere, medyaya, sivil toplum örgütlerine göndereceklerini söyledi. Cıstır, belgede Türkiye'deki Romanlarla ilgili uluslararası kavramların ve hakların yer aldığını aktardı.

İzmir Roman Derneği Başkanı Abdullah Cıstır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'nin Roman Eylem Planı çıktı. Romanların yoğun olduğu birçok yerde bunun derinleşmesini bekliyoruz. Romanlarla ilgili algı ve farkındalık gün geçtikçe artıyor. İlgili birimlerden kurumsal ilişkiler çerçevesinde algıda bütünlük olsun diye bir mekanizma kurulmasını bekliyoruz. Roman STK'lerle iş birliği protokolleri yapılmasını istiyoruz. Belediye başkanlarımızın, Romanların yoğun olduğu yerlerde CHP Roman Eylem Planı çerçevesinde neler yapacaklarının taahhüdünü vermesini istiyoruz.

Eğitim, sağlık, barınma, sosyal yardım, istihdam gibi sosyal politika alanlarını içeren bütün hizmetleri, Roman mahallelerinde görmek istiyoruz. Artık sosyal yardıma, bir paket erzaka razı gelmediğimiz bir sürece evriliyoruz."