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        CHP'den sokak hayvanları düzenlenmesine şartlı destek

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sokak hayvanları ile ilgili düzenlemeye partisinin destek şartını açıkladı. Hayvanların uyutulmasının partisinin yönetim anlayışına aykırı olduğunu belirten Yücel, "Daha insani, çözüm odaklı bir yasa teklifi CHP'nin desteğini görecektir" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 09:50 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:01
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        Sokak hayvanları düzenlenmesine şartlı destek
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığındaki Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Yücel, sahipsiz hayvanlara ilişkin soru üzerine, bu konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.

        Sahipsiz hayvanların çocuk, kadın ve yaşlı vatandaşlara zaman zaman istenmeyen olaylar yaşatabildiğini ifade eden Yücel, ancak hayvanların bundan dolayı uyutulmasının partisinin yönetim anlayışına aykırı olduğunu bildirdi.

        Soruna çözüm odaklı yaklaşan daha insani bir yasa teklifinin partisinin desteğini göreceğini bildiren Yücel, şöyle devam etti:

        "Ocak 2020'de TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partilerin katılımıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuştu. Bu komisyon, hayvan haklarının korunmasına yönelik bir rapor oluşturmuştu. Raporda sokak hayvanları için bir fon oluşturulması öngörülmüş ve barınak, kısırlaştırma gibi harcamaların bu fondan karşılanması konusunda bir mutabakat olmuştu. Bu doğrultuda bir çözüm önerisi getirilmesi inanıyoruz ki TBMM'de grubu bulunan, temsil edilen tüm siyasi partilerin desteğini görecektir."

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        #CHP
        #sokak hayvanları
        #TBMM
        #Son dakika haberler
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