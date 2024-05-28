CHP'den sokak hayvanları düzenlenmesine şartlı destek

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığındaki Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yücel, sahipsiz hayvanlara ilişkin soru üzerine, bu konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.

Sahipsiz hayvanların çocuk, kadın ve yaşlı vatandaşlara zaman zaman istenmeyen olaylar yaşatabildiğini ifade eden Yücel, ancak hayvanların bundan dolayı uyutulmasının partisinin yönetim anlayışına aykırı olduğunu bildirdi.

Soruna çözüm odaklı yaklaşan daha insani bir yasa teklifinin partisinin desteğini göreceğini bildiren Yücel, şöyle devam etti: