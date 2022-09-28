CHP'den 'tutuklu gazeteci' tartışmasıyla ilgili suç duyurusu! 0:00 / 0:00

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Mersin'de, polis memuru Sedat Gezer'in şehit olduğu polis evine yönelik terör saldırısının ardından teröristlerden Dilşah Ercan'ın, CHP tarafından hazırlanan tutuklu gazeteciler raporunda isminin olması tartışmaya neden olmuştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yaşanan tartışmanın ardından parti avukatı Celal Çelik kanalıyla açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Alçak terör örgütü tarafından Mersin Polis Evi'nde gerçekleştirilen menfur terör eylemi üzerinden ahlaksızca siyasi rant devşirmeye çalışan ve bu kapsamda iftira ve hakaretlere başvuran siyasiler ile havuz medyasının kirli kalem ve ilgilileri bilmelidir ki; Cumhuriyet Halk Partisini haksızca itham etmek, iftiralara maruz bırakmak, terör örgütleri ile yan yana göstermek, teröristlerin korunduğu haksız algısını yaratmak elbette yaptırımsız bırakılmayacaktır! Tam da bu nedenlerle tüm sorumlular hakkında derhal suç duyurusunda bulunulacaktır."