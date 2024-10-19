CHP'den Yenidoğan Çetesi açıklaması: Takipçisi olacağız

CHP İstanbul İl Örgütü, Türkiye'yi ayağa kaldıran Yenidoğan Çetesi ile ilgili açıklama yaptı.

Soruşturma kapsamında ruhsatı iptal edilen Esenyurt'taki Özel Reyap Hastanesi önünde toplanan grupta CHP Genel Başkan Yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz ile Gamze Taşcıer'in yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile bazı parti yöneticileri yer aldı.

"Çocuk istismarına son" yazılı pankart açan gruptakiler, "Her çocuk güven içinde büyümeli" ve "Çocuk susar sen susma" yazılı dövizler taşıdı.

Şahbaz, grup adına yaptığı açıklamada, sağlığın kamusal bir hizmet olduğunu söyledi.

"BU OLAYIN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Tüm halkın ulaşılabilir, nitelikli ve eşit sağlık hizmetine sahip olacağı kamucu bir sağlık sisteminin kurulmasının zorunlu olduğunu savunan Şahbaz, bebeklerin en iyi şekilde tedavi edilmeye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

REKLAM

Şahbaz, "Biz CHP olarak bu sistemi kamucu bir şekilde tekrar kurmaya söz veriyoruz. Genel başkanımızın söylediği gibi bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşcıer ise Türkiye'de ilk kez "yenidoğan çetesi"nin görüldüğünü söyledi.

"CHP olarak bu işin içinde kim varsa görevi, konumu, makamı ne olursa olsun en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız." diyen Taşçıer, olayla ilgili sürecin takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.