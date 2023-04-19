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CHP'den YSK'nın '16 il' kararına tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), CHP ve İYİ Parti'nin ortak liste ile seçime girdiği 16 ilde Millet İttifakı isminin kullanılmayacağı kararına ilişkin, "Yasal dayanağı olmayan bir karardır. Maç başladıktan sonra yeni kural getiriyorlar. En güzel cevabı milletimiz 14 Mayıs'ta sandıkta verecek" dedi

CHP'den YSK'nın '16 il' kararına tepki
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DHA

YSK, CHP ve İYİ Parti'nin 14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimi'nde fermuar modeliyle iş birliği yaptığı 16 ilde Millet İttifakı ismini kullanamayacağı yönünde karar aldı.

DHA'da yer alan habere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek, YSK'nın kararına tepki gösterdi. Erkek, seçim ittifakı protokolünü YSK'ya sunduklarını ve 16 ilde de İYİ Parti ile birlikte hareket ettiklerini bildirdiklerini söyleyerek, şöyle dedi:

"Buna rağmen YSK dün gece maalesef öyle bir karar aldı ki yine maç başladıktan sonra kuralı değiştirdi. Maç başladı, Millet İttifakı önde, sarayın duvarları arasında korku çok büyük. Erdoğan'da ve Cumhur İttifakı'nda kaybetme korkusu o kadar büyümüş ki 'ne yapabiliriz de acaba bu seçimi çevirebiliriz' diye her yola başvuruyorlar. YSK'daki yüksek yargıçlara da sesleniyoruz; sizler Danıştay'dan, Yargıtay'dan gelerek YSK'da görev yapan yüksek yargıçlarsınız. Sizin bir tek efendiniz var; o da hukuktur, yasalardır, seçim kanunlarıdır. Bu kararı AK Parti temsilcisinin baskılarıyla, telkinleriyle aldılar. 16 ilde Millet İttifakı unvanını kullanmamıza müsaade etmiyorlar. 9 il Çorum, Düzce, Batman, Van, Bartın, Adıyaman, Çankırı, Amasya ve Hakkari´de CHP; 7 il Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis, Erzurum'da ise İYİ Parti listeleriyle seçime giriyoruz. 9 ilde Millet İttifakı'nı CHP, 7 ilde de İYİ Parti temsil ediyor. Onlar bu illerde Millet İttifakı'nı silmek istiyorlar" dedi.

Erkek, YSK'nın bu kararı 7'ye 4 oy çokluğuyla aldığını belirterek, "Yasal dayanağı olmayan bir karardır. Biri çıksın bu aldıkları kararın yasal dayanağını göstersin. Gösteremezler; talimatla, telkinle alınmış bir karar. Maç başladı. Maç başladıktan sonra yeni kural getiriyorlar. Biz Türkiye'de ittifak yapıyoruz. Hangi ilde ortak tek listeyle seçime gireceğimize biz karar veririz, siz karar veremezsiniz. Ama size en güzel cevabı milletimiz 14 Mayıs'ta sandıkta verecek" diye konuştu.

Erkek, Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki CHP seçim ofisine gece silahlı saldırı gerçekleştirildiğini de belirterek, "Gece seçim ofisimize 3 el ateş edildi. Bu saldırılar demokrasiye yapılan saldırılardır. Bu saldırıları gece karanlıkta gerçekleştiren korkaklar, cesareti iktidardan almaktadır. İktidar böyle hukuk devletinden uzaklaştıkça, böyle korkaklar, mafyalar, çeteler cirit atmaya başlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece gündüz siyaset yapacağına görevini yapsın. Görevini yapsın ki asayiş sağlansın. Hiçbir saldırı hiçbirimize bir milim dahi geri atım attıramaz. Bizim verdiğimiz mücadele demokrasi mücadelesidir, adalet mücadelesidir. Bu kutsal mücadele için de gereken her türlü bedeli ödemeye hazır olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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