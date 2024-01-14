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        CHP Dış Politika Danışma Kurulu toplandı

        CHP Dış Politika Danışma Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 20:58 Güncelleme: 14.01.2024 - 20:58
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        CHP Dış Politika Danışma Kurulu toplandı
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        CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki toplantıya Özelin yanı sıra Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve İstanbul Milletvekili Namık Tan, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, eski parti yöneticileri Osman Korutürk, Faruk Loğoğlu, Onur Öymen ile eski milletvekilleri Hüseyin Pazarcı ve Rıza Türmen katıldı.

        Toplantıda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit olduğu terör örgütü PKK saldırısı ile bölgedeki gelişmeler kapsamlı değerlendirildi.

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        Özel'in ilk kez başkanlık ettiği Danışma Kurulu gelecek süreçte belli aralıklarla toplantılarını sürdürecek.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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