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        Haberler Gündem Politika CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, partisinden istifa etti | Son dakika haberleri

        CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, partisinden istifa etti

        CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün partisinden istifa ettiği bildirildi. CHP'den yapılan açıklamada "Yapılan görüşmede Sayın Ün, adli süreç tamamlanana kadar partimizden istifa etmeyi talep etmiş, bu talebi uygun görülmüştür. Sayın Ün, adli sürecin sonucuna göre partimize geri dönecektir" ifadelerine yer verildi. Kaçakçılıkta aracı kullanılan CHP Ediz Ün'ün soruşturma tamamlanıncaya kadar istifası istenmişti...

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 28.09.2024 - 19:38 Güncelleme: 28.09.2024 - 23:14
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        CHP'li vekil partisinden istifa etti
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        CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla, geçen hafta kamuoyuna yansıyan olaya ilişkin Ediz Ün'ün, CHP Grup Başkanvekilleriyle bugün bir araya geldiği bildirildi.

        Açıklamada, "Yapılan görüşmede Sayın Ün, adli süreç tamamlanana kadar partimizden istifa etmeyi talep etmiş, bu talebi uygun görülmüştür. Sayın Ün, adli sürecin sonucuna göre partimize geri dönecektir." ifadelerine yer verildi.

        ANKARA'YA ÇAĞRILMIŞTI

        CHP kulislerinden edinilen bilgilere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ziyaretinden Türkiye’ye döndükten hemen sonra Edirne Milletvekili Ediz Ün’ü hakkındaki iddialar nedeniyle Ankara’ya çağırmıştı. Ediz Ün’ün Ankara’da CHP Grup Başkanvekilleriyle görüştüğü öğrenildi.

        DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLECEKTİ

        Grup Başkanvekilleri Ün’den, soruşturma süreci tamamlanıp, olay hukuki olarak açıklığa kavuşana dek partiden istifa etmesi gerektiğini iletti. Ün'ün kısa süre içinde istifa etmesi bekleniyor. İstifa etmemesi durumunda ise Ün'ün Grup Disiplin Kurulu'na sevk edileceği belirtilmişti.

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        DİREKSİYONDA OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

        Edirne'de polis kontrolünde durdurulan CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait cipte gümrük kaçağı ürünler bulunmuş ve şoför ile birlikte bir kişi gözaltına alınmıştı.

        Milletvekili Ün, araçtaki ürünlerden haberi olmadığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

        2 gün önce basına yansıyan haberlerde; CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün o gece kendisinin direksiyon başında olduğu ortaya çıkmıştı.

        Ediz Ün'ün direksiyonda görüntüsü çıktı
        Ediz Ün'ün direksiyonda görüntüsü çıktı

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Ediz Ün
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