CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, partisinden istifa etti CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün partisinden istifa ettiği bildirildi. CHP'den yapılan açıklamada "Yapılan görüşmede Sayın Ün, adli süreç tamamlanana kadar partimizden istifa etmeyi talep etmiş, bu talebi uygun görülmüştür. Sayın Ün, adli sürecin sonucuna göre partimize geri dönecektir" ifadelerine yer verildi. Kaçakçılıkta aracı kullanılan CHP Ediz Ün'ün soruşturma tamamlanıncaya kadar istifası istenmişti...

Habertürk Ankara Giriş: 28.09.2024 - 19:38 Güncelleme: 28.09.2024 - 23:14 facebook

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