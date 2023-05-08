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CHP Ekonomi Politikaları Başdanışmanı Dr. Temel Saka'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sadece krediler değil uzun süredir sanayimiz kıskaç altında. Arzu edilen yatırım atağını gerçekleştirilemedi. İyi niyetli oluşturulan teşvik programları arzu eden sonuçları verilmedi. İçinden geçtiğimiz konjonktür sanayi üretimi açısından inanılmaz fırsatlar sunuyor. Türkiye maalesef bunu doğru okuyabilmiş değil. Krediler sorunu çok reel ve bugünün sorunu. İhracat yapan şirketler açısından bakılınca. Kur riskini açık hale getiriyor. Dış piyasalarda önemli baskı var. Girdilerde fiyatlar artıyor. Maliyetler son derece yüksek. Birçok ihracatçı zararına satış yapar durumda. Resminin bütününde, bütüncül yaklaşık bir sanayi stratejimiz yok. Parça parça mutlaka iyi yapılan şeyler var. Savunma sanayinde yapılan iyi şeyler oluyor. Savunma sanayi girdilerinde hala dışa bağımlıyız.

"9 SANAYİ BÖLGESİ OLUŞTURULACAK"

Sanayiyi Türkiye'ye, Anadolu'ya yayan, teknoloji merkezlerini hedefleyen bir modeli var CHP'nin. 9 özel sanayi bölgesi oluşturulacak. 17'ye yakın üretim merkezi. Adana, Mersin tarafında yüksek teknoloji ürünleri üretecek merkez kurulacak. Merkezin özelliği bütün değer zincirinin üretilmesi hedefleniyor. Antalya, Samsun, Kayseri, Konya bütün bu bölgelerde. Hayvancılıkta var. 50'ye yakın bölgede hayvancılık ve gıda ile ilgili özel merkezler kurulacak.

ÇİFT KUTUPLA DÜNYAYA DÖNÜŞ SANCISI

2008 yılında dünyada ciddi ekonomik kriziyle karşı karşıya kalındı. 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan düzenin çöküşüydü. Trump ABD Başkanı olarak atandıktan sonra ABD-Çin arasında ticaret savaşıyla karşılaştık. Bütün mücadele tek kutuplu hale gelmiş dünyanın çift kutuba dönüşüm sancısı. Bu noktada düzenin ne yöne evrileceği noktasına baktığınızda, güvenlik meselesi ile ekonomik çıkarlar iç içe geçmiş durumda. Bu süreçte Türkiye'nin çok önemli pozisyonu var. Türkiye'nin sayın genel başkanın ifade ettiği gibi ne Batı'da ne Doğu'da bir konumlanışı var. Türkiye gerçekten çok hassas bir dengenin üzerinde bu süreci yürütmek zorunda.

"MİLLİ MENFAATLERİ MERKEZE ALACAĞIZ"

Milli menfaatler her zaman olduğu gibi merkezde odakta olacak. Karşımızdaki opsiyonlardan mutlak birini seçme zorunluluğunu getirmiyor. Tabii ki NATO gerçeğimiz var. Karşılıklı kazan kazan modeli üzerinden devam etmeli ve bu noktada edecek. AB zaten bizim ortak politikalar mutabakat metninde açıkça yazıyor. Tekrar başlayacak, yoğun bir şekilde başlayacak. Sayın genel başkanımızın ifade ettiği gibi 3 ayda vizesiz dolaşımı hedefliyoruz. Bu yönümüzü sadece Batı'ya döneceğiz, Doğu ile münasebetlerimizi donduracağız veya olan yerden aşağı götüreceğiz değil. Yeni dünyada bir kutupta Çin. Bütün bu resmi hükümete geldikten sonra daha fazla bilgi ediniyor da olacağız. Bu noktada Türkiye'nin duracağı en doğru noktayı bulacağız. Ama temel prensip milli menfaatlerimizi merkeze almaktır. F-35 projesinin içerisinde tekrar yer almak istiyoruz tabii ki.

"DEVLETİN YATIRIMCILARLA DAHA FAZLA ORTAK OLACAĞI DÖNEM"

DPT başka formatta, daha modernize bir şekilde devreye girecek. Dış politikadaki görüşmeler özellikle stratejik konularda devletin daha da işin içerisinde girmeyi zorunlu kılıyor. Devletin yatırımcılarla daha fazla ortak olduğu dönem başlayacak. Neoliberal sistemde özel sektörün bu işleri basiretli yapacağı varsayımı vardı ama olmadı. Bizim için stratejik alanlar hangileri ise onları destekleyeceğiz. Devletin içinde olması şart değil. Yatırım yapma konusunda sıkıntıları olan kurumların önünü açacak. Örnek bir makinanın alınmasında blokaj varsa Dışişleri devreye girecek ve özel bir efor sağlayacak. Kimi projelerin içinde yer alması gerekecek ama bu arzu ettiğimiz model değil. Özel sektörde kolkola stratejik ortak olarak Türkiye'nin geleceğini şekillendiren endüstrilerin önünün açacak.