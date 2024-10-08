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        Haberler Gündem Güncel CHP Elazığ İl Başkanlığı'ndan taciz iddialarına yanıt | Son dakika haberleri

        CHP Elazığ İl Başkanlığı'ndan taciz iddialarına yanıt

        CHP Elazığ İl Başkanlığınca, bazı basında yer alan taciz iddialarına ilişkin açıklama yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 22:05 Güncelleme: 08.10.2024 - 22:07
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        CHP'den taciz iddialarına yanıt
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        CHP tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı ulusal ve yerel basında yer alan "CHP'de taciz iddiası" başlıklı haberlerle ilgili açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İddialarda ismi geçen ve bazı basın kuruluşlarında isimleri ve resimleri paylaşılan kişiler sulh ceza hakimliğine başvurarak iddiaların gerçek olmadığını beyan etmişlerdir. Yapılan haberler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine ve Elazığ il örgütüne yönelik çirkin iddialardır. Olayda ismi geçen mağdurun bu yöndeki açıklaması nöbetçi sulh ceza hakimliğinde bulunmaktadır. Bu bağlamda devam eden olaylar içerisinde CHP İl Başkanlığımız Genel Merkezimizin bilgisi dahilinde hareket ederek gerekli işlemleri başlatmıştır. Olayın iddia edildiği üzere partimizle bir bağlantısı yoktur."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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