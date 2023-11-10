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        Haberler Gündem CHP, 'emeklilere 5 bin lira' düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu

        CHP, 'emeklilere 5 bin lira' düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu

        CHP, çalışmayan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 20:39 Güncelleme: 10.11.2023 - 20:39
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        CHP, emeklileri ilgilendiren düzenleme için AYM'ye başvurdu
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        CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AYM karşısındaki Ahlatlıbel Parkında yaptığı basın açıklamasında, 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemeden çalışan emeklilerin yararlanamayacağını söyledi.

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        "EMEKLİLERE ÖDENECEK 5 BİN LİRA YETERSİZ"

        Bütçe yetersizliği nedeniyle emekliye para verilemediği iddialarını hatırlatan Günaydın, emeklileri bu açlık sınırının altında yaşama mahkum etmenin açıkça zulüm olduğu değerlendirmesinde bulundu.

        Emeklilere ödenecek 5 bin liranın yetersiz olduğunu söyleyen Günaydın, çalışan emekliye bir ödeme yapılmamasının ise insan haklarına aykırı bir uygulama olduğunu savundu.

        CHP olarak bu yasa TBMMden geçerken her türlü muhalefeti yaptıklarını söyleyen Günaydın, 7464 sayılı kanunda yer alan ilgili düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını kaydetti.

        Açıklamanın ardından Günaydın, Anayasa Mahkemesine iptal dilekçesini sundu.

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