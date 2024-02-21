CHP Foça İlçe Başkanı ve 8 üye istifa etti

CHP Foça İlçe Başkanı ve 8 üye istifa etti

CHP Foça İlçe Başkanı ve 8 üye istifa etti CHP tarafından açıklanan İzmir'deki Foça Belediyesi Meclis üyeliği listesi krize sebep oldu. Foça İlçe Başkanı Esen Çeşmeci ve Yönetim Kurulu üyesi 8 kişi istifa etti

İhlas Haber Ajansı Giriş: 21.02.2024 - 00:44 Güncelleme: 21.02.2024 - 00:44 facebook

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