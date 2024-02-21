Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, görevinden istifa etti

        CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, görevinden istifa etti

        31 Mart Mahalli İdareler seçimine sayılı günler kala CHP Gaziantep teşkilatında sıcak bir gelişme yaşandı. CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, görevinden istifa etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 16:46 Güncelleme: 21.02.2024 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP İl Başkanı görevinden istifa etti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        CHP'li Reis Reisoğlu, yaptığı açıklamada, değer katmak için aday olduğu il başkanlığı görevini resmen bıraktığını, bundan sonraki süreçte partisinin neferi olarak belediye başkanlarının emrinde olduğunu belirtti.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #chp gaziantep
        #Reis Reisoğlu
        #haberle
        #Son dakika haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Doktoru öldüresiye döven sanıklar için karar!
        Doktoru öldüresiye döven sanıklar için karar!
        Milletvekili bağış için koşuya çıktı, öldü!
        Milletvekili bağış için koşuya çıktı, öldü!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Cimbom'a Kaan müjdesi!
        Cimbom'a Kaan müjdesi!
        1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralamıştı! Ev hapsi vardı!
        1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralamıştı! Ev hapsi vardı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Uçakta panik: Acil durum kapısını açmaya çalıştı!
        Uçakta panik: Acil durum kapısını açmaya çalıştı!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Zirveye yerleşti
        Zirveye yerleşti
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"