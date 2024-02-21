CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, görevinden istifa etti
31 Mart Mahalli İdareler seçimine sayılı günler kala CHP Gaziantep teşkilatında sıcak bir gelişme yaşandı. CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, görevinden istifa etti
Giriş: 21.02.2024 - 16:46 Güncelleme: 21.02.2024 - 16:46
CHP'li Reis Reisoğlu, yaptığı açıklamada, değer katmak için aday olduğu il başkanlığı görevini resmen bıraktığını, bundan sonraki süreçte partisinin neferi olarak belediye başkanlarının emrinde olduğunu belirtti.
Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir