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        Haberler Gündem CHP Genel Başkan adayları: CHP kurultayı ne zaman, genel başkanlık seçimi ne zaman?

        CHP Genel Başkanı belli oluyor! CHP kurultayı ne zaman?

        CHP Genel Başkanı seçiminin gerçekleştirileceği 38. Olağan Kurultayı için geri sayım başladı. Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için sandık başına gidiyor. Bu bağlamda gözler "CHP genel başkan seçimi ve kurultay ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan adayları ile kurultay tarihi ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 13:21 Güncelleme: 03.11.2023 - 13:21
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        Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te kurulan Cumhuriyet Halk Partisi yeni genel başkanını belirlemek için seçime gidiyor. Kurultayda 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı ve PM üyelerini belirleyecek. Peki, CHP Kurultayı ve genel başkanlık seçimi ne zaman? İşte, CHP Genel Başkan adayları...

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        CHP KURULTAYI NE ZAMAN?

        CHP Parti Meclisi'nce (PM) alınan karar gereği 38. Olağan Kurultay'ı 4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek

        CHP'nin 4-5 Kasım tarihinde yapılacak kurultayında, ilk gün genel başkan seçimi, ikinci gün ise PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak. CHP'de genel başkanlığa aday olabilmek için delegelerin yüzde 5'inin imzası gerekiyor.

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        CHP GENEL BAŞKAN ADAYLARI

        Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışacak.

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        DELEGELERE SIKI MARKAJ

        Kurultay öncesi her iki adayın da delegelerin desteğini almak için attıkları adımlar dikkati çekiyor. Bu kapsamda Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görüştü. Çelik, 185 İstanbul delegesinin Özel'i destekleyeceğini açıkladı.

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        2 Kasım'da da CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol önderliğinde 55 il başkanı, kurultay delegelerini temsilen Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini deklarasyon yayımlayarak duyurdu. Özgür Özel'in kendisine destek için il başkanlarıyla görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken Kılıçdaroğlu'nun ise bugün Ankara'da bulunan kurultay delegeleriyle yemekte bir araya gelmesi bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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