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        CHP Genel Başkan Özgür Özel Meclis'te konuştu

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda 2025 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 20:11 Güncelleme: 09.12.2024 - 20:19
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        Özgür Özel'den açıklamalar
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu’nda 2025 yılı bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

        Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

        Sözlerime başlarken bugün Isparta'da helikopter faciasında hayatını kaybeden 6 şehidimize Alllah'tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yine geçtiğimiz haftasonu Artvin Arhavi'deki heyelanda hayatlarını kaybeden 4 kardeşimize Allahtan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Daha önce bu kürsüden defalarca dile getirdiğim gibi bütçe hakkı insanlık ve demokrasi tarihi açısından monarşi ve tek adam rejimine karşı zorlu mücadelerle edinilmiş en önemli haktır. Bu hak seçilmişlere vergiyi toplayan sağ el ile gelirleri dağıtan şevkatli sol elin dengesini adalet ve kendi vicdan terazilerini kurmanın ağır sorumluluğunu yükleyen bir haktır.

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        Bu nedenle milletten bütçe yapma yetkisini almış olan ve bugün bu salonda bulunan milletvekilleri egemenlik hakkını temsil ettikleri yurttaşlara karşı hiçbir zaman unutulmayacak bir mesuliyeti taşımaktadırlar. Dolayısıyla bu çatı altında yapılacak bütçe görüşmelerini sadece rakamlardan ibaret görmek, el kaldırıp indirilerek geçilecek rutin bir işlem olarak değerlendirmek milletin beklentilerine ve bu meclisin verdiği yetkiye açık bir istismar olarak kayıtlara geçecektir.

        Bugün milletiyle birlikte Türkiye Cumhuriyetini kuran ve bu devletin ilk bütçesini yaparak az zamanda büyük bir kalkınmayı başaran Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olarak karşınızdayım. Geçen sene bugünlerde yeni seçilmiş bir genel başkan olarak karşınızdaydım. O gün bugünden farklı olarak ana muhalefet partisi ve son seçimlerin 2. partisiydik. Şimdi ise milletin iradesiyle 31 Mart seçimlerinde Türkiye'nin 1. Partisi olan Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı olarak bu kürsüde olmanın hem gururunu hem de sorumluluğunu taşımaktayım.

        1980 darbesi tanklarla bütün örgütlenmelerin, bütün siyasi partilerin bütün sendikaların üstünden geçtiğinden beri siyaset kalesinin başarı kapısı Cumhuriyet Halk Partisine kapalıydı. Biz bu kapıyı kurucumuzdan aldığımız ilhamla ve onun miras aldığımız üç anahtarla yani daha çok kadınla, gençlerle ve bilimle açtık. Kadınların ve gençlerin enerjisini ve bilimin gücünü partimizin 100 yıllık tücrübesiyle birleştirerek açtık.

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        Cumhuriyet Halk Partisi devlet kuran bir partidir. Partimizin ve tüm üyelerinin devlete karşı saygısıyla, devlet çağırdığında askere koşmasıyla, vergisini vermesiyle ve devleti zor duruma düşürecek her durumda doğru yerde durmasıyla övünürüz. İlkelerimizden biri de devletçiliktir zaten. Ama ne zaman ki devleti yönetenler iktidarı şahsileştirmiş devleti liyakatle ve adaletle yönetmek yerine kendi çıkarlarına alet etmiş, devlet parti ayrımını ortadan kaldırmışsa o zaman birileri devleti milletin karşısına dikmiş demektir.

        İktidar, seçmenin 31 Mart'ta sandıkta verdiği mesajından ders almamıştır. Bu bütçe kalkınmacı değildir, dayanışmacı değildir.

        Ayrıntılar geliyor...

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