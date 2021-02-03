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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, salgından etkilenen esnaf için çözüm önerilerini sıraladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından iş yerleri etkilenen esnaf için birikmiş vergi ve SGK prim borçlarının faizlerinin dondurulması, borçlarının ertelenmesi, sicil affının da aralarında olduğu çözüm önerilerini paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, salgından etkilenen esnaf için çözüm önerilerini sıraladı
AA

Ağbaba, parti genel merkezi bahçesinde bir grup esnafla basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'de 200 bin civarında restoran, lokanta ve kafeterya, 2 bin 716 bar, 2 bin 16 birahane, 8 bin 760 müzikhol ve eğlenceli lokanta, 6 bin 21 dernek lokali, 130 bin civarında kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmesi olduğunu belirten Ağbaba, Kovid-19 salgınından en fazla olumsuz etkilenenlerin bu esnaf grupları olduğunu söyledi.

Anayasa'nın 173. maddesinde, "Devlet, esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbir alır" ifadesinin yer aldığını anımsatan Ağbaba, şöyle konuştu:

"Bir yılda esnafa 5 milyar lira civarında destek verildi. Birçok ülke milli gelirinin yüzde 5'i ile yüzde 10'u arasındaki parayı esnafına veriyor. Ancak, 'salgını iyi yönettik, esnafa destek verdik' diyen asrın lideri esnafa 10 binde 35 destek veriyor. Faiz lobisine 179 milyar, yani milli gelirin yüzde 8'ini verenler, esnafımıza milli gelirin 10 binde 35'ini layık görüyor. Halk sağlığı yönetimi yapılamadığı gibi salgının ekonomi yönetimi de yapılamadı. Sosyal devlet unutuldu. Ekonomik tedbirler alınmadı. AKP politikaları sonucunda esnaf odalarına kayıtlı 100 bin esnafımız iflas etti. Bu rakam sizi yanıltmasın. Ticaret odalarına kayıtlı esnaflarımızın da 100 bine yakını kepenk kapattı. Yani bir yılda iflas eden esnaf sayımız 200 bin civarında. Günde 550 esnafımız, işletmecimiz iş yerini kapatmaktadır."

- "Kimin ne içtiği umurumuzda değil ama kimin ne yemediği umurumuzda"

Kovid-19 tedbirleri kapsamında birçok işletmenin kapalı olmasına rağmen AK Parti il kongrelerinin kalabalık gruplar halinde ve sosyal mesafe kuralına uyulmadan düzenlendiğini ifade eden Ağbaba, bu etkinliklerdeki bazı fotoğrafları basın mensuplarına gösterdi.

"Bu, insanların canıyla oynamaktır. Bu, sağlık çalışanlarının şimdiye kadar ki fedakarlığını yok etmektir. Bu yapanları kınıyoruz." diyen Ağbaba, şunları söyledi:

"Lokantacı ve kafecilerin kimisi öldü, kimisi can çekişiyor. Bunlar İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 21 Mart 2020'de kapatıldı. Sonra 1 Haziran 2020'de kurallar getirildi ve tekrar açıldı. Lokantalar salgının yayılmasının baş sorumlusu olarak gösterilip tekrar kapatıldı. 20 Kasım 2020'den itibaren 200 bin civarındaki lokanta, restoran, kafeterya işletmeleri bozuk şalter gibi aç-kapa diyerek yönetildi. 100 binlerce esnafımız ne olacağını bilmeden idare etti. Lokantalardan imkanı olan paket servisi yapıyor, olmayan yapamıyor."

Veli Ağbaba, restoran, lokanta ve kafeterya ve yeme-içme üzerine faaliyet gösteren işletmelerin 2,5 milyon kişiye istihdam sağladığını belirterek, bu işletmelerinin kapalı olmasının çalışanları da mağdur ettiğini vurguladı.

Bizans İmparatorluğu'nun yıkıldığı dönemde meleklerin cinsiyetinin tartışıldığını dile getiren Ağbaba, "Kimin ne içtiği umurumuzda değil ama kimin ne yediği ya da yemediği umurumuzda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı bütün sorunları bırakmış, Türkiye'de meyhanenin adının meyhane olup olmayacağını tartışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Borçlarının ertelenmesi için kanun teklifi versinler her türlü desteği vereceğiz"

Zor durumda olan esnafın sorunlarının ivedilikle çözülmesini isteyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, çözüm önerisi olarak şunları sıraladı:

"Esnafa hacizler durdurulsun. Stopaj kaldırılsın. Esnafın birikmiş vergi ve SGK prim borçlarının faizleri dondurulsun ve borçları ertelensin. Esnafa yüzde 50 ve daha fazla ciro kaybına yüzde 3 yerine, gelir kaybına oranla kademeli destek verilsin. Bağ-Kur borcu olan esnafın borçları salgın sonrasına ertelensin, sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlansın. Esnafın kamu banklarına borçları faizsiz olarak ertelensin. Esnafın özel bankalara borçları yapılandırılsın, faizleri silinsin. Esnafa sicil affı çıkartılsın. Hala kapalı olan lokantalara tedbir uygulanarak HES koduyla girilmesi sağlansın. Devlet bankaları pos cihazlarından komisyon almasın, esnafa kamu bankalarınca uzun vadeli faizsiz kredi verilsin. Esnafın iş yerinde kullandığı elektrik, su ve doğa gaz bedellerinden vergi alınmasın. Esnafın kendisine ve iş yerine kayıtlı araçlarının akaryakıt bedelinden ÖTV alınmasın."

"Esnaf çökerse Türkiye çöker." ifadelerini kullanan Ağbaba, "Çağrı yapıyorum; gelsinler Meclis'e, esnafımızın faizlerinin ertelenmesi, borçlarının ertelenmesi, borçlarının silinmesi için kanun teklifi versinler, yarım saatte çıkartılması için her türlü desteği vereceğiz." dedi.

Veli Ağbaba, konuşmasının ardından toplantıya katılan esnafa sorunlarını dile getirmeleri için tek tek söz verdi.

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