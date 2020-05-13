CHP Genel Başkan Yardımcısı Emre: Yaptığımız yardımlar yoksulların yaralarını sarmada merhem oldu

AA

Emre, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 pandemisi nedeniyle işini kaybeden milyonlarca vatandaşa belediye yardımlarının can verdiğini bildirdi.

CHP'li belediyelerin kapsayıcı yardımlarıyla kendilerine özgü organizasyon becerilerinin, dünyada eşine ender rastlanır yerel yönetim başarı örnekleri olduğuna dikkati çeken Emre, "Yaptığımız yardımlar, özellikle kent yoksullarının nefes almasında, yaralarını sarmada merhem oldu. CHP'li belediyeler, nüfusun yaklaşık beşte birine ulaştırdığı yardımlarla vatandaşa derman oldu." değerlendirmesini yaptı.

Krize karşı açıklanan ekonomik paketlerin yetersiz kaldığını savunan Emre, şöyle devam etti:

"Küresel boyutta yaşanan, ülkemizde hemen her sektörü felç eden salgın, ekonomik krizi çok daha derinleştirmiştir. İktidarın krize karşı açıkladığı ekonomik paketler oluşan tahribatı gidermenin çok gerisinde kalmıştır. Böyle bir ortamda özellikle Türkiye nüfusunun çoğunluğunu oluşturan illerin CHP'li Belediyelerce, sosyal belediyecilik anlayışında yaptıkları yardımlar, dünyada eşine ender rastlanır başarı örnekleridir."

- "Halkla bütünleşerek çok büyük bir ivme yakaladık"

Yunus Emre, CHP'li belediyelerin salgın süresince halkla bütünleşerek çok büyük bir ivme yakaladığını ve her bir belediyenin kendi özgün çevresinde geliştirdikleri başarılı ve yaratıcı çalışmalarıyla birbirleriyle yarıştığını vurguladı.

Yardımda, hizmette ve destekte siyasi çatışmanın olmaması gerektiğine işaret eden Emre, açıklamasını şöyle tamamladı:

"CHP'li belediyeler bu sorumluluk ve bilinç içinde şeffaf, etkin ve verimli bir hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olmuştur. Yoksul halkın, özellikle de kent yoksullarının yanında olmuştur. Zor durumda olan vatandaşlarımıza iğneden ipliğe akla gelebilecek her türlü yardımları ulaştırmıştır. İşsiz aşsız kalan ailelerimize gıda ve nakit yardımları yapılmıştır. Uzaktan eğitimde bilgisayarı olmayan çocuklara bilgisayar ve internet paketi sağlanmıştır. Bazı belediyeler askıda fatura uygulamasıyla bu zor günlerde ihtiyaç sahibi aileler ile hayırseverleri buluşturmuş, bazıları ilinde açılacak iş yerlerinin dezenfeksiyonunu, dezenfekte malzemelerini, maske teminini sağlamıştır. Bazı belediyelerimiz salgınla bir kere daha önemi anlaşılan, milyonlarca fideyi ve tohumu ücretsiz üreticiye vermiştir."