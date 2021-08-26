CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi'den aile hekimleri yönetmeliği eleştirisi

AA

İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada 1 Temmuz’da yürürlüğe giren Aile Hekimleri Yönetmeliği'ni eleştirdi.

Yeni yönetmelik nedeniyle çok sayıda hekimin görevinden ayrılmayı düşündüğünü savunan İlgezdi, hekimlerin sesinin duyulması ve yönetmeliğin değiştirilmesi için çağrıda bulundu.

Yeni yönetmelikte aile hekimlerine yönelik hiçbir düzenleme bulunmadığını belirten İlgezdi, "Aile hekimlerinin sorunları her geçen gün artarken, 1 Temmuz’da yürürlüğe giren yeni Aile Hekimleri Yönetmeliği ile hekimlerin tek bir sorunu giderilmezken aksine bu yönetmelik hükümleri yeni hak gasplarına neden oluyor. Bu yönetmeliğin düzeltilmesi için yarın ikinci kez iş bırakma eylemi yapacak olan aile hekimlerine tüm yurttaşlarımızı destek olmaya çağırıyorum."