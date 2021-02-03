CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Afyonkarahisar'da esnafı ziyaret etti

AA

CHP'li Karaca başkanlığındaki 30 milletvekilinden oluşan heyet, Afyonkarahisar'da Anıtpark çevresi ve Uzunçarşı'daki esnafı ziyaret etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde esnafın bir kısmının yüzde 50 üzerinde iş kaybı yaşadığını ifade etti.

İşçi, emekçi, esnaf ve çiftçilerin ellerindeki birikmişleri tükettiğini savunan Karaca, şunları kaydetti:

"Artık borcu borçla devşirerek hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Bizler de Afyonkarahisarlı esnaf arkadaşlarımızın bu sıkıntılarını Ankara'ya ileteceğiz, raporlandıracağız. Esnafımıza ne yapılması gerektiğini Genel Başkanımız ve milletvekillerimizle birlikte iktidardan talep edeceğiz."

Karaca, Afyonkarahisar'daki esnafın sıkıntılarını dile getirmekten çekindiğini, onların sorunlarına ve dertlerine tercüman olmak istediklerini dile getiren Karaca, "Esnafımızın doğrudan gelir desteğiyle desteklenmesini, hibeler verilmesini ve varsa Bağ-Kur ile diğer devlete olan borçlarının en az 2 yıl süreyle ertelenerek faizlerinin silinmesi gibi taleplerini Ankara'daki iktidara ve milletvekillerine ileteceğiz." diye konuştu.

Karaca, esnaf ziyaretinin ardından Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Karaca ve beraberindeki milletvekilleri, Vali Gökmen Çiçek ile bir süre görüştü.