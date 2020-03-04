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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "AKP ne kadar aksini iddia ederse etsin Türkiye'de ekonomi hiç de iyi gitmiyor. Enflasyon sistematik hale gelmiştir." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi:
AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi:

- "AKP ne kadar aksini iddia ederse etsin Türkiye'de ekonomi hiç de iyi gitmiyor. Enflasyon sistematik hale gelmiştir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "AKP ne kadar aksini iddia ederse etsin Türkiye'de ekonomi hiç de iyi gitmiyor. Enflasyon sistematik hale gelmiştir." ifadesini kullandı.

Torun, yazılı açıklamasında, şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Ülkede ekonomik durumun sürekli kötüye gittiğini ve halkın ekonominin düzeleceğine yönelik umudunun tükendiğini savunan Torun, enflasyon ile süregelen yüksek işsizliğin de vatandaşı canından bezdirdiğini belirtti.

"AKP ne kadar aksini iddia ederse etsin Türkiye'de ekonomi hiç de iyi gitmiyor. Enflasyon sistematik hale gelmiştir. Enflasyon da süregelen ekonomik kriz de siyasal krizin sonucudur." görüşünü savunan Torun, şunları kaydetti:

"Ülkemizde istikrarsızlık ve belirsizlik ortamı, maalesef siyasi ve hukuksal krizlerle bütünleşmiş ve sistematik bir kriz haline dönüşmüş durumdadır. Sanayi üretimi durma noktasına gelmiş, Türkiye siyasi olarak da ekonomik olarak da gittikçe derinleşen bir dengesizlik içine girmiştir. Saray rejimi hem içeride hem de dışarıda maalesef devlet eliyle kriz yaratmaktadır. Bu kriz ortamında ne enflasyonun düşmesi ne de işsizliğin azalması beklenir. Saraydan sürekli işlerin iyi gittiği propagandası yapılıyor. Oysa vatandaşı, özellikle de asgari ücretli dar gelirlileri ilgilendiren tüm kalemlerde fiyat sürekli artmaktadır. Vatandaş gıda, giysi, ev eşyası, sağlık harcamaları, ısınma, aydınlatma, kira giderlerine artık ödeyecek para bulamamaktadır."

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