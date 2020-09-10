CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun:

AA

Torun, yaptığı yazılı açıklamada, Ordu'daki maden arama sahalarının arttığını ifade etti. Ordu'da orman alanı büyüklüğünün 202 bin 896 hektar olduğunu aktaran Torun, arama izni verilen maden arama sahasının büyüklüğünün ise 58 bin 566 hektar olduğunu belirtti. Ordu'daki toplam orman alanının yüzde 25'inden daha fazla bir alana maden arama ruhsatı verildiğini ileri süren Torun, şunları belirtti:

"Bu oran 17 Eylül'de ihaleye çıkılacağı ilan edilen 9 yeni sahayla, yani toplamda 11 bin 225 hektar alanın daha ilave edilmesi ile yüzde 34 seviyesine çıkacak. Bu oran her 3 orman alanından birine maden arama sahası ruhsatı verileceği anlamına gelmektedir. Çevre katliamını ve geleceğimizi ipotek altına alan bu uygulamayı kabul etmemiz mümkün değildir."

Ordu'da maden sahalarının artmasıyla fındık üretiminin azalacağını savunan Torun, şöyle devam etti:

"Türkiye fındık üretiminde en büyük paya sahip olan Ordu'muzda maden arama sahalarının bu yoğunluğa ulaşması, fındık üretiminin azalmasına ve ülkeye kazandırdığı ihracat gelirlerinin de düşmesine sebep olacaktır. Aynı şekilde bal üretiminde Türkiye'de ilk üç il arasında bulunan Ordu'da madenler nedeniyle ormanlara verilecek zarar neticesinde yaşanacak gelir kaybı da uzun vadede madenin getirisinden katbekat fazla olacaktır. Unutulmaması gereken, topraklarımızın ve ormanlarımızın üstünün altından daha değerli olduğu gerçeğidir. Plansız madencilik hem ormanlarımıza hem de tarım arazilerimize geri dönüşü imkansız zararlar vermektedir. Maden sahalarının çevreye, ormanlarımıza ve en önemlisi içme suyumuza vereceği ciddi zararlar kesinlikle göz önünde bulundurulmalıdır. Sondaj kuyularından, madenlere ulaşım için açılan yollara kadar birçok faaliyet binlerce ağacın kesilmesine neden olmaktadır."

Fatsa'daki siyanürlü altın madenciliği uygulamasının yarattığı çevre kirliliğinin unutulmadığını belirten Torun, "Madenin çevresinden alınan 32 toprak ve 11 adet su örneği üzerinde yapılan testlerle bölgede meydana gelen çevre kirliliği çok net bir şekilde ortaya konuldu. Buna göre toprak ve derelerdeki zehirli metaller ortalamanın katbekat üzerinde. Çok ciddi bir çevre katliamı ve yurttaşlarımız için sağlığı açısından hayati risk ile karşı karşıyayız". değerlendirmesini yaptı.