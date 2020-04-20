DHA

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK),Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sonrasında CHP'li Öztrak, basın toplantısı düzenledi.

Güne üzücü haberle başladıklarını kaydeden Öztrak, "Türkiye'nin Salda gölüne sahip çıkma mücadelesiyle tanıdığı, Yeşilova Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel evlerinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı lanetliyoruz. Başkanımız ve eşi şu anda tedavi altındalar. Hem başkanımıza hem de eşine acil şifa diliyoruz. Tüm Yeşilova halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı yapanların bir an evvel adalet önüne çıkarılmasını kolluk güçlerinden bekliyoruz. Biz olayın peşini bırakmayacağız. Süreci takip edeceğiz" dedi.

Öztrak, koronavirüs salgınının insanların yaşamını ve geçimini tehdit ettiğini bildirdi. Bu süreçte CHP'li belediyelerin çalışmalarının engellendiğini öne süren Öztrak, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarına yardım kampanyaları nedeniyle soruşturma açıldığını, belediyelerin yıllardır halka yemek dağıtan aşevlerinin hesaplarına el konulduğunu söyledi.

'FEZLEKE KABUL EDİLEMEZ'

Öztrak, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında, 'MİT Kanunu'na muhalefet ettiği' gerekçesiyle hazırlanan fezlekeyle ilgili ise "Milletvekili Ümit Özdağ'ın, TBMM kürsüsünde yaptığı konuşma için fezleke hazırlanması kabul edilemez. Milletvekillerinin TBMM'de yaptığı konuşmaların, 'mutlak yasama sorumsuzluğu' kapsamında olduğu anayasamızın hükmüdür. Savcının bu durumda fezleke düzenlemesi, anayasamızın açık ihlalidir. Anayasa suçudur. Meclis Başkanı'nın bu konudaki sessizliği ise düşündürücüdür. Meclis Başkanı'nın bu fezlekeyi işleme koymadan derhal iade etmesi gerekir. Çünkü adalet ile zulüm aynı yerde barınmaz" ifadelerini kullandı.