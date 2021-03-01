AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 1000 esnafın katıldığı anketin sonuçlarını paylaştı:



- "Ankette, küçük ve orta ölçekli esnafın yüzde 28'i bu dönemde 50 ila 100 bin lira arası gelir kaybına uğradı, yüzde 34’ü gelir kayıplarının 100 ile 150 bin lira arasında olduğunu ifade etti" - "Kovid-19 nedeniyle yaşanan kısıtlamalar veya halihazırda yaşanan ekonomik kriz neticesinde esnafın salgın döneminde gelir ve ciro kaybı yüzde 70’leri aşmış durumda"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin yaptığı esnaf anketine göre küçük ve orta ölçekli esnafın yüzde 28'inin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde 50 bin-100 bin lira arası gelir kaybına uğradığını açıkladı.

Ağbaba yaptığı yazılı açıklamada, partisinin 20 ilde 1000 esnaf ile yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Ankete katılan esnafın yüzde 78’inin açıklanan destek paketini yetersiz, yüzde 14’ünün kısmen yeterli, yüzde 8'inin ise yeterli gördüğünü belirten Ağbaba, yüzde 86’sının ise bu süreçte kira ve fatura ile vergi borçlarını ödeyemediğini kaydetti.

Ağbaba, esnafın hükümetin açıklamış olduğu 3 aylık 1000 liralık gelir desteğini, 500-750 liralık kira desteğini ve son olarak yeme içme sektörü için açıklanan 2 bin-40 bin lira destek paketini yeterli bulmadığını savundu.

Ankete katılan her 100 esnaftan sadece 34'ünün düşük faizli kredilerden yararlanabildiğini, bu duruma göre her 10 esnaftan sadece 3’ünün kredi desteklerinden faydalanmış olduğunu aktaran Ağbaba, esnafın yüzde 81'inin kredi taksitlerini ödeyemediğini, faizle ertelenen bu kredileri daha sonra ödemekte zorluk çekeceklerini belirtti.

Her 100 esnaftan 14’ünün bu süreçte zorunlu ödemelerini, geçmiş birikimlerini kullanarak veya sahip olduğu diğer mal varlıklarını satarak karşıladığını öne süren Ağbaba, "Hem gelir kaybı yaşayan hem de borçlanan esnaf tüm bunlara ek olarak ayrıca elindeki birikimlerini de kaybetmiş oldu. Kovid-19 nedeniyle yaşanan kısıtlamalar veya halihazırda yaşanan ekonomik kriz neticesinde esnafın salgın döneminde gelir ve ciro kaybı yüzde 70’leri aşmış durumda. Ankette, küçük ve orta ölçekli esnafın yüzde 28’si bu dönemde 50 ila 100 bin lira arası gelir kaybına uğradı, yüzde 34’ü gelir kayıplarının 100 ile 150 bin lira arasında olduğunu ifade etti." değerlendirmesinde bulundu.

Ankete katılan esnafın yüzde 38’sinin toplam gelir kaybının 250 bin lira ve üzeri olduğunu ileri süren Ağbaba, şunları kaydetti:

"Ankete katılan esnafın yüzde 65’i Cumhuriyet Halk Partisinin açıklamış olduğu '17 Maddelik Esnaf Destek Paketi' ve 'Esnaf Maaş Koruma Paketi'ni yakından takip ediyor. Cumhuriyet Halk Partisinin esnaf destek paketini takip eden esnafın yüzde 81'i Cumhuriyet Halk Partisinin destek paketlerini iktidarın açıklamış olduğu destek paketinden daha olumlu karşılamaktadır."