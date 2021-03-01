CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 1000 esnafın katıldığı anketin sonuçlarını paylaştı:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 1000 esnafın katıldığı anketin sonuçlarını paylaştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin yaptığı esnaf anketine göre küçük ve orta ölçekli esnafın yüzde 28'inin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde 50 bin-100 bin lira arası gelir kaybına uğradığını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 1000 esnafın katıldığı anketin sonuçlarını paylaştı
AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 1000 esnafın katıldığı anketin sonuçlarını paylaştı:

- "Ankette, küçük ve orta ölçekli esnafın yüzde 28'i bu dönemde 50 ila 100 bin lira arası gelir kaybına uğradı, yüzde 34’ü gelir kayıplarının 100 ile 150 bin lira arasında olduğunu ifade etti" - "Kovid-19 nedeniyle yaşanan kısıtlamalar veya halihazırda yaşanan ekonomik kriz neticesinde esnafın salgın döneminde gelir ve ciro kaybı yüzde 70’leri aşmış durumda"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin yaptığı esnaf anketine göre küçük ve orta ölçekli esnafın yüzde 28'inin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde 50 bin-100 bin lira arası gelir kaybına uğradığını açıkladı.

Ağbaba yaptığı yazılı açıklamada, partisinin 20 ilde 1000 esnaf ile yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Ankete katılan esnafın yüzde 78’inin açıklanan destek paketini yetersiz, yüzde 14’ünün kısmen yeterli, yüzde 8'inin ise yeterli gördüğünü belirten Ağbaba, yüzde 86’sının ise bu süreçte kira ve fatura ile vergi borçlarını ödeyemediğini kaydetti.

Ağbaba, esnafın hükümetin açıklamış olduğu 3 aylık 1000 liralık gelir desteğini, 500-750 liralık kira desteğini ve son olarak yeme içme sektörü için açıklanan 2 bin-40 bin lira destek paketini yeterli bulmadığını savundu.

Ankete katılan her 100 esnaftan sadece 34'ünün düşük faizli kredilerden yararlanabildiğini, bu duruma göre her 10 esnaftan sadece 3’ünün kredi desteklerinden faydalanmış olduğunu aktaran Ağbaba, esnafın yüzde 81'inin kredi taksitlerini ödeyemediğini, faizle ertelenen bu kredileri daha sonra ödemekte zorluk çekeceklerini belirtti.

Her 100 esnaftan 14’ünün bu süreçte zorunlu ödemelerini, geçmiş birikimlerini kullanarak veya sahip olduğu diğer mal varlıklarını satarak karşıladığını öne süren Ağbaba, "Hem gelir kaybı yaşayan hem de borçlanan esnaf tüm bunlara ek olarak ayrıca elindeki birikimlerini de kaybetmiş oldu. Kovid-19 nedeniyle yaşanan kısıtlamalar veya halihazırda yaşanan ekonomik kriz neticesinde esnafın salgın döneminde gelir ve ciro kaybı yüzde 70’leri aşmış durumda. Ankette, küçük ve orta ölçekli esnafın yüzde 28’si bu dönemde 50 ila 100 bin lira arası gelir kaybına uğradı, yüzde 34’ü gelir kayıplarının 100 ile 150 bin lira arasında olduğunu ifade etti." değerlendirmesinde bulundu.

Ankete katılan esnafın yüzde 38’sinin toplam gelir kaybının 250 bin lira ve üzeri olduğunu ileri süren Ağbaba, şunları kaydetti:

"Ankete katılan esnafın yüzde 65’i Cumhuriyet Halk Partisinin açıklamış olduğu '17 Maddelik Esnaf Destek Paketi' ve 'Esnaf Maaş Koruma Paketi'ni yakından takip ediyor. Cumhuriyet Halk Partisinin esnaf destek paketini takip eden esnafın yüzde 81'i Cumhuriyet Halk Partisinin destek paketlerini iktidarın açıklamış olduğu destek paketinden daha olumlu karşılamaktadır."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Çanakkale Boğazı tek yönlü trafiğe kapatıldı! Çanakakale Boğazı neden kapatıldı? - Haberleri
GÜNDEMÇanakkale Boğazı tek yönlü trafiğe kapatıldı
Son dakika: Geri dönüşüm tesisine göçmen operasyonu - Haberler
GÜNDEMGeri dönüşüm tesisine göçmen operasyonu
Kaçak işletilen diş muayenehanesine baskın! - Haberler
GÜNDEMKaçak işletilen diş muayenehanesine baskın!
Arı kovanına bakacaktı, 70 metreden düştü
GÜNDEMArı kovanına bakacaktı, 70 metreden düştü
YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YÖKDİL soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEMYÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanır?
ÇOK DİLLİ TERÖRİST! Son dakika: 4 dil biliyor, Türk vatandaşı olmak istemiş!
GÜNDEM4 dil bilen YPG'li terörist! Türk vatandaşı olmak ...
Mülakatlar kaldırılıyor mu? Kamuya atamalarda mülakatlar ne zaman kaldırılacak? Açıklama geldi mi?
GÜNDEMMülakatlar kaldırılıyor mu?
AKILALMAZ OLAY! Son dakika: "Allah yolunda" deyip oğlunu kesti! - Haberler
GÜNDEM"Allah yolunda" deyip oğlunu kesti!
Aşı randevu alma: Aşı randevusu nasıl alınır? Covid-19 Aşı randevusu e-Devlet ve MHRS başvuru ekranı
GÜNDEMMHRS Aşı randevusu nasıl alınır?
Katliam gibi kavgada bir ölüm daha!
GÜNDEMKatliam gibi kavgada bir ölüm daha!