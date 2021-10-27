CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve beraberindeki heyeti kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve beraberindeki heyeti kabul etti. Elmas, Kılıçdaroğlu'na, isminin yazılı olduğu Galatasaray forması hediye etti. Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ile CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek eşlik etti.