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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da gül hasadına katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da gül bahçesinde hasat yapan kadınlara eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da gül hasadına katıldı
AA

Kılıçdaroğlu, beraberindeki partililerle bazı temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Isparta'nın Gönen ilçesindeki bir gül bahçesini ziyaret etti.

Bahçede çalışan kadınlarla gül toplayan Kılıçdaroğlu, işçilerle kahvaltı yaptı, çalışanlarla ve üreticilerle sohbet etti.

Bahçede çalışan kadın işçilerden Halime Karaöz, sağlık probleminin olduğunu, çocuk sahibi olmak için Kılıçdaroğlu'ndan kendisini tedavi ettirmesini istedi. Kılıçdaroğlu, bunun üzerine kadının iletişim numarasını aldırarak konuyla ilgileneceğini bildirdi.

Çalışanlarla ve partililerle hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, buradan Gönen Belediyesi'ne geçti. Belediyenin balkonundan Kılıçdaroğlu'nun üzerine gül saçıldı.

Belediye Başkanı Osman Kesmen ve diğer belediye yetkilileriyle sohbet eden Kılıçdaroğlu, kentteki gül üretimiyle ilgili bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından belediyenin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Isparta denilince 83 milyonun aklına gül geldiğini söyledi.

Isparta'nın sadece Türkiye için değil, dünya için de önemli bir merkez olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, gül üreticilerinin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, gülün kilogram fiyatının bu yıl en az 7 lira 50 kuruş olması gerektiğine işaret ederek, "Isparta'nın aromatik bitkiler açısından bir merkeze dönüştürülmesi lazım." dedi.

- "Gül yağı açısından hazine"

Gül bahçesinde çalışan işçileri gördüğünü belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Üreticiler çalışıyor, emek harcıyor. Onlar da gül alım fiyatlarının şimdiye kadar açıklanmamasından şikayet ediyor. Çünkü onlar üreticiye iyi bir fiyat verilirse 'İyi bir gelir elde ederiz.' diyor. Hükümetten bekliyoruz, arzu ediyoruz, gülde taban fiyat belirlensin, dolayısıyla gül üreticisi şunun veya bunun eline düşmesin. Isparta gül yağı açısından hazine, dünyada sayılı kentlerden birisi hatta bir numaralı kent. Isparta'nın bu özelliğinin korunması lazım. En büyük arzumuz bu."

İlçe merkezindeki esnafla da bir araya gelen Kılıçdaroğlu, İsmail Hakkı Tonguç Müzesi'ni gezdikten sonra Burdur'un Bucak ilçesine hareket etti.

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