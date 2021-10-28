Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki milletimizin, binbir emek ve fedakarlık ile kurduğu Cumhuriyet, 'Bilhassa kimsesizlerin kimsesi' olmak üzere inşa edilmiş, egemen güçlere karşı kazanılan zaferlerin ardından, milletimizin hiçbir ferdi öksüz kalmamıştır." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
AA

Kılıçdaroğlu, 29 Ekim mesajında, millet egemenliğinin yegane yönetim biçimi olan Cumhuriyet'in 98'inci yaşının kutlu olması temennisinde bulundu.

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki milletimizin, binbir emek ve fedakarlık ile kurduğu Cumhuriyet, 'Bilhassa kimsesizlerin kimsesi' olmak üzere inşa edilmiş, egemen güçlere karşı kazanılan zaferlerin ardından, milletimizin hiçbir ferdi öksüz kalmamıştır." değerlendirmesini yapan Kılıçdaroğlu, günümüzde, ekonomik ve siyasi bir buhranın içerisinde bulunan Türkiye'nin, yine aynı ilkeye, sıkı sıkıya bağlanmasının şart olduğunu vurguladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Milletimizin kara kışı atlatabilmesi için, Cumhuriyet'in en temel değerlerinden biri olan sosyal devlete ihtiyaç ne kadar fazla ise mevcut iktidarın uygulama ihtimali de o kadar azdır. Bu nedenle, kalbinde millet ve Cumhuriyet sevdası taşıyan bizlerin ilk hedefi, aç ve açıkta tek bir kişi kalmayacak şekilde halkımızı kucaklayarak, kara kışı atlatmaktır. Ardından yapılacak ilk seçimde millet iradesi tecelli edecek, Cumhuriyet, 'demokratik, laik, sosyal hukuk devleti' ilkesi temelinde, tüm kurumları ile tesis edilecek. İşte o büyük gün geldiğinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetleri aşmak üzere, Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandıracağız. Milletimize söz verdik, başaracağız.

Bu duygu ve inançla 98'inci yaşını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşı önderleri ve şehitlerini, terörle mücadelede şehit olan kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cezaevi aracı devrildi! 11 kişi yaralandı - Haberler
GÜNDEM Cezaevi aracı devrildi! 11 kişi yaralandı
Budanan ağacın dallarının zarar vermemesi için otomobilin üzerine yattı
GÜNDEM Otomobile zarar gelmesin diye kendini siper etti
Dünyada en az 200 milyon öğrencinin uzaktan eğitim imkanı bulunmuyor
GÜNDEM Dünyada en az 200 milyon öğrencinin uzaktan eğitim ...
Gurbetçilerden evlat nöbetindeki ailelere ziyaret
GÜNDEM Gurbetçilerden evlat nöbetindeki ailelere ziyaret
Son dakika haberi Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: Durakta taciz iddiasına indirimsiz hapis cezası
GÜNDEM Durakta taciz iddiasına indirimsiz hapis cezası
İçişleri Bakanlığı 10 ayda 16,5 ton eroin ele geçirildiğini bildirdi
GÜNDEM Bakanlık açıkladı! 10 ayda 16,5 ton eroin ele ...
Milli sporcular sözleşmeli öğretmenlik için 1-5 Kasım'da başvuru yapabilecek
GÜNDEM Milli sporcular sözleşmeli öğretmenlik için 1-5 ...
Son dakika: Kedi beslemeye çıktı, cansız bedeni bulundu!
GÜNDEM Kedi beslemeye çıktı, cansız bedeni bulundu!
Son dakika! Eşi tarafından kaçırılan Şilan: Oğlum da kaçırıldı - Haberler
GÜNDEM Eşi tarafından kaçırılan Şilan: Oğlum da kaçırıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.